【油價暴瀉】普京舞劍 意在特朗普（訂戶專享） 環球經濟金融 13:43 2020/03/09 分享： 新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）打擊世界經濟，環球石油需求驟降。石油輸出國組織與盟友（坊間統稱OPEC＋）的新一輪減產談判，外界原預料可順利達成共識，延長3月底到期的減產協議。豈料俄羅斯拒絕減產，需求供應雙重打擊，油價一瀉如注。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 顧問公司︰倘伊朗倒台，油價恐喪跌至40蚊桶 2020/01/14 顧問公司︰倘伊朗倒台，油價恐喪跌至40蚊桶 【油價再升】石油供應受阻 多國協議促利比亞停火 2020/01/20 【油價再升】石油供應受阻 多國協議促利比亞停火 疫情拖累油價1年低 武漢肺炎為何重創石油市場 2020/02/04 疫情拖累油價1年低 武漢肺炎為何重創石油市場 【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油 今日 【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油 最新專欄文章 更多 彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行 2020/03/07 彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行 日韓疫情爆發 社會文化助燃 2020/03/07 日韓疫情爆發 社會文化助燃 【新冠肺炎】蘋果流下第一滴血 其他企業恐更傷 2020/03/07 【新冠肺炎】蘋果流下第一滴血 其他企業恐更傷 經濟 普京 石油輸出國組織 石油 天然氣 俄羅斯 沙特阿拉伯 美國 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入