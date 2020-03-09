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【油價暴瀉】普京舞劍 意在特朗普（訂戶專享）

環球經濟金融 13:43 2020/03/09

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）打擊世界經濟，環球石油需求驟降。石油輸出國組織與盟友（坊間統稱OPEC＋）的新一輪減產談判，外界原預料可順利達成共識，延長3月底到期的減產協議。豈料俄羅斯拒絕減產，需求供應雙重打擊，油價一瀉如注。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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