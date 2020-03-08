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【業績】灣區發展去年多賺2% 疫情下免收通行費無可避免拖累業績

金融經濟 20:06 2020/03/08

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灣區發展旗下經營廣深高速公路及廣珠西綫高速公路。

前稱合和公路基建的灣區發展 （00737） 公布，受惠滙兌虧損減少，去年溢利按年增長2%至6.12億元（人民幣，下同）。末期息每股派10.1分，全年共派息19.9分，常規派息率為100%。

期內，廣深高速公路及廣珠西綫高速公路的綜合日均路費收入按年輕微下跌1%至1299萬元，總路費收入合計為人民幣47.40億元，集團按比例分成的綜合路費收入淨額達到21.44億元，按年輕微下跌1%。

灣區發展表示，因應新型冠狀病毒肺炎的疫情，春節假期免收7座或以下小型客車路費的政策由7天延長至16天，以引導車輛錯峰出行，料此政策將導致廣深高速公路及廣珠西綫高速公路今年的路費收入有所減少。

集團續指，在防控期間，全國收費公路由2月17日起免收車輛通行費，直至疫情防控工作結束，旗下的廣深高速公路及廣珠西綫高速公路在疫情防控期間亦然，預期將為業務表現無可避免帶來負面影響。

另外，集團去年11月與廣東省交通集團成立新塘合營企業，以參與競買新塘立交居住項目用地的土地使用權。當中集團佔37.5%股權，估計投資新塘項目的總投入將不多於25.5億元。

相關文章：越秀交通去年多賺7.9%　疫情及免收通行費影響今年表現

責任編輯：袁諾曦

香港股票 基建 疫情 派息 人民幣 灣區發展（00737） 廣東省 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

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