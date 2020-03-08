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【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港

商業 19:47 2020/03/08

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不少良心企業免費派口罩給市民，市面上一罩難求，究竟他們的口罩從何而來？(Facebook圖片)

新冠肺炎（Covid-19）疫情肆虐，不少良心企業免費派口罩給市民，市面上一罩難求，究竟他們的口罩從何而來？他們選用什麼方式派口罩？記者訪問了早前派口罩的企業，包括養生花茶店「花研草說」、以及建築工程公司「保進金屬棚架」。

花研草說負責人Stone表示，有見港人難找口罩，特意飛往日本，自駕到遠離市區的藥房，逐間搜尋口罩回港。不過，日本人開始搶口罩，日本藥房亦供不應求，日間基本上難購買，於是他趁24小時營業的藥房，在凌晨補貨時立刻購買，為此每日只睡了數小時。

他又指，成功購買回港後，用兩個方式派發1,000個日本口罩，分別是網上抽籤，以及與區議員合作上門派給長者。他認為，長者沒有年輕人般消息靈通，只懂得排隊，但最後可能亦徒勞無功，於是與區議員合作，更能針對性幫助有需要長者。

花研草說赴日搜尋1,000個口罩回港，免費派港人。(花研草說Facebook圖片)

＞＞【口罩供應】學者教路派口罩方式　更易接觸基層長者兼贏口碑

保進金屬棚架董事吳先生表示，有見長者不夠口罩但不夠錢買，故託印尼朋友空運口罩回港，派發5,000個口罩予弱勢社群，望回饋社會。為免長者長時間排隊等候，可由親友於公司社交平台專頁中留言，優先派發給首300名登記用戶。

他指，不想長者長時間排隊，但又不知最後能否有口罩，但明白長者未必懂上網，所以允許親友代勞。他觀察到，9成都是年輕人代長者登記，有年輕人問他是否要出示長者資料，但他指，「香港人一切靠個『信』字」。

保進金屬棚架派發5,000個印尼口罩予弱勢社群。 (保進金屬棚架Facebook圖片)

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記者：朱悅瀅

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