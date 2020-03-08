【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 國藥料今年首2個月淨利潤按年跌50%（不斷更新）

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

國藥控股 （01099）指，集團於今年1至2月份的銷售收入增速明顯下降，毛利率亦有所下跌，預料截至今年2月底止兩個月，歸屬于母公司擁有人的淨利潤按年下降約50%，同時首季業績或出現較大幅度同比下降。

集團解釋，淨利潤大跌主要由於「新型冠狀病毒肺炎」疫情爆發，影響國內的部分社會生產經營，包括醫療機構及零售藥店的正常藥品銷售，另外，藥品集中帶量採購政策實施範圍逐步擴大至全國，而在疫情環境下，集團在與供應商確認返利及產品降價補償等方面亦受到影響。

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五谷磨房（01837）預期，截至去年12月底止，全年純利將增加約18%，惟收入和經調整純利將分別下降約2%和40%。

集團指，經調整純利錄得預期減幅主要由於集團對線下銷售網絡直營專櫃數量進行調整，期內直營專櫃的總數量按年少約500個，導致收入減少、集團的銷售成本上升，導致毛利及毛利率下降、薪酬激勵和品牌建設等銷售及分銷開支增加，以及就授出購股權而確認的非現金性質股份支付開支增加，約1450萬元人民幣。

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慧聰集團（02280）預期，截至去年12月底止轉盈為虧，錄權益持有人應佔虧損3.5億至4億元人民幣，去年同期為溢利2.8億元人民幣，收入則按年增逾35%，錄超過145億元人民幣。

集團指，轉盈為虧主要由於受整體宏觀經濟影響，集團部分客戶對市場投入持審慎態度，使高毛利的收入按年減少、集團個別業務單元業績未達預期，以及期內加大資源投入，持續推進產業互聯網的戰略迭代及交易場景的建設所致。

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責任編輯：趙偉津