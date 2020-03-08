【盈警】國藥料今年首2個月淨利潤按年跌50% 首季業績恐大跌

▲ 國藥控股預料截至今年2月底止兩個月，歸屬于母公司擁有人的淨利潤按年下降約50%，同時首季業績或出現較大幅度同比下降。（資料圖片）

國藥控股 （01099） 發盈警指，集團於今年1至2月份的銷售收入增速明顯下降，毛利率亦有所下跌，預料截至今年2月底止兩個月，歸屬于母公司擁有人的淨利潤按年下降約50%，同時首季業績或出現較大幅度同比下降。

集團解釋，淨利潤大跌主要由於「新型冠狀病毒肺炎」疫情爆發，自今年1月下旬起，中國政府採取了嚴格防控手段， 包括延長假期、集中全國醫療資源於重點地區抗擊疫情、減少人員流動和聚集等措施以遏制疫情蔓延、保護人民生命安全，影響國內的部分社會生產經營，包括醫療機構及零售藥店的正常藥品銷售。

另外，自去年末起，藥品集中帶量採購政策實施範圍逐步擴大至全國，而在疫情環境下，集團在與供應商確認返利及產品降價補償等方面亦受到影響。

國藥控股表示，儘管疫情對行業上下游及集團經營帶來較大直接及間接影響，但認為影響屬暫時性，相信隨著疫情逐漸結束，社會生產及經營回歸正常，有關降價補償，銷售返利亦將恢復常態，屆時集團相關財務指標會逐步有所恢復。

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責任編輯：趙偉津