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【美國疫情】2同事確診 檢疫人員要求轉用N95口罩

環球社會熱點 19:11 2020/03/08

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美國的新冠肺炎疫情持續擴大，確診病例突破400，更增至19人死亡。美國多個地區出現社區爆發，多個機場均加強對旅客檢疫。但洛杉磯機場有2名檢疫人員同時確診新冠肺炎，令檢疫人員不滿現時的防護裝備的保障不足，要求改用防護力更高的N95口罩。

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美國疾病控制及預防中心（CDC）的高級檢疫官員，上周五（6日）晚經電郵宣布，洛杉磯國際機場2名檢疫人員確診，並將隔離至3月17日。

路透社引述參與檢疫的CDC人員指，有檢疫人員確診是無法避免的事。該官員指CDC曾表示會保證檢疫人員的安全，但事實上卻有同事確診。

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CDC發言人諾德倫德（Kristen Nordlund）指，機場檢疫人員會因應其角色，獲發所需的防護裝備。諾德倫德表示，第二線檢疫人員與曾到高危地區的旅客接觸時，應戴上醫用口罩、手套及護目鏡。

諾德倫德指，由於第二線檢疫人員並非接觸已出現明顯症狀的旅客，因此不應佩戴N95口罩。如檢疫人員與表現出明顯疾病跡象的人士接觸時，則應佩戴N95口罩和其他防護裝備。

但由於感染者未必會出現明顯的症狀，有檢疫人員批評使用醫用口罩的防護力不足，應改用N95口罩。

美國衛生及公共服務部未對檢疫人員的要求作回應。但該部門發言人指，政府正在與設備生產商合作，確保可迅速安排購買物資，以保護美國人民。

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洛杉磯機場有2名檢疫人員同時確診新冠肺炎，令檢疫人員不滿現時的防護裝備的保障不足，要求改用防護力更高的N95口罩。

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