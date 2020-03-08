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疫情衝擊 俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油

環球經濟金融 19:01 2020/03/08

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新冠肺炎疫情衝擊油價 俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油

新冠肺炎疫情全球牽連廣大深遠，以至大國戰略也受衝擊。疫情大削全球石油需求，拖累油價大幅走低。俄羅斯卻一反過去數年常態，拒絕與石油輸出國組織（OPEC）合作減產抬價。可見美俄衝突升溫，俄羅斯寧願收入減少，也不願變相扶植美國頁岩油開發。

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俄羅斯過去3年一直與油組龍頭沙特阿拉伯合作減產，確保石油供應不會過剩，維持油價穩定。但俄羅斯上周五與沙特等油組成員國開會，結果卻出人意料。

彭博社報道，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）在會上，告訴沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman），俄羅斯不會再減產，談判在5個小時後破裂，與會油組國家代表據報都感到震驚，無言以對。

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消息拖累國際油價暴瀉，經歷5年最慘一天。紐約期油周五插水10%，至每桶41.28美元4年新低。布蘭特期油也跌逾9%，收報45.27美元同創4年低。

石油出口同是俄羅斯及沙特國家最大收入來源，俄羅斯現在卻不再願意減產，原因相信只有一個：美國。

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美國頁岩油開發成本高於俄羅斯及中東，受惠於近年油價穩定回升，而美國近期加大打壓俄羅斯力度，以至制裁俄歐「北溪2」（Nord Stream 2）天然氣管參與方。

莫斯科世界經濟與國際關係研究所（IMEMO）所長登金稱（Alexander Dynkin），俄羅斯政府已決定犧牲與油組合作來懲罰美國，儘管得罪沙特阿拉伯可能有不少風險，但這就是俄方目前的策略，有彈性地在不同利益間權衡。

俄羅斯目前亦比沙特更有條件忍受低油價。摩根大通料，要預算收支平均，沙特需要油價處於80美元水平，而俄羅斯只要50。

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