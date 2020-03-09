【疫市營商】疫情為網店帶來訂單　SHOPLINE業務更勝網購旺季

▲ 港人受疫情影響減少外出，網購愈來愈多人使用。（SHOPLINE提供）

港人受疫情影響減少外出，網購愈來愈多人使用。網購平台SHOPLINE香港區總經理韋百濤透露，平台1至2月份的流量和訂單按年大幅增逾5成。而單計1月份的數據顯示，平台的流量和訂單較去年旺季，即第4季度有更高增幅。

受本港近月愈來愈多人網購，於該平台開店的店商數目亦有顯著增長。不過，他認為不論小店或大品牌，會認為「開網店客人會自己嚟」。他解釋，雖然剛剛開店每月會有約10宗訂單，但如要長遠經營必需研究消費者的瀏覽及消費數據。

他續指，杜蕾斯一直主要以實體店銷售，並不了解消費客群和模式，便藉平台加入網購行列，收集相關數據，助其發展業務。

網店與門店相比能夠省卻租舖的支出，並容易讀取消費者的消費模式和瀏覽習慣。不過，他重申，賣家更應為長遠發展，善用相關數據，並針對該類客群擴大綫上宣傳力度。他稱，港人近月受疫情影響較多逗留在家，故建議賣家藉此機會加大網上宣傳力度，成效會更大。

他指出，平台開店成本「豐儉由人」，每年最低費用7,000元，即平均每月約500元，最貴的套餐則約10萬元。

記者：馬意文