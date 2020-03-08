【婦女節】16位女CEO齊籲推動職場多元　滙豐多管齊下助在職女性

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【婦女節】道富︰11家恒指成分股董事屬「全男班」 倡性別多元化
今日（8日）是「國際婦女節」，由本地一班金融界女CEO組成的「香港金融服務界女性總裁小組（WCE）」亦特別拍攝短片，向大眾宣揚金融服務業性別平等。
國際近年一直致力推動企業性別平等，婦女基金會2018年報告顯示，女性在金融業當中，初級職位及高級行政人員職位的佔比分別52%及約33%，但就只有21%女性能夠晉身董事局。
滙豐香港區行政總裁施穎茵在片中表示，世界經濟論壇（WEF）估計，要全球達至性別平等，可能要用上80多年，她呼籲大家坐言起行，「用行動消除歧視，推動平等包容的文化！」
滙豐香港近年亦多管齊下支持在職女性，例如：在招聘高級職位時，會要求外部獵頭公司提供數量均衡的合資格男性及女性人選、去年共設置125間育兒室、又承諾到2020年，女性佔高級領導層（職級0至3級，數字愈小職位愈高）成員的比例達到30%。
WCE自2016年組成，成員包括：滙豐香港行政總裁施穎茵、渣打香港行政總裁禤惠儀、中銀香港 （02388） 副總裁龔楊恩慈、花旗港澳區行長伍燕儀、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲等共16位女銀行家組成。
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