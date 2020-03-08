【環球市場日程】疫情下恐續波動 惟美股基本面仍強

美股經歷前周連續5個交易日下跌後，上周波動仍大，變為大上大落，美國疫情惡化衝散聯儲局減息及就業報告佳等利好因素。展望今周，疫情消息料仍將繼續左右大市；另外，歐洲央行本周議息，歐央會否深化負利率刺激經濟受關注。

總結上周，美股3大指數結束跌勢，標指升0.6%，納指升0.1%，道指升1.7%。惟以2月中高位計，標指、納指、道指跌幅分別為12.2%、12.5%及12.3%，繼續處於調整區。

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美股持續向下，投資者關注疫情會否令牛市終結， BCA Research報告指，相信美國經濟基本面仍足以支持牛市持續下去。事實上，美國上周五公布的就業報告非常亮麗，非農新職27.3萬達勝預期，失業率極低，美國通脹亦持續接近聯儲局目標。

Invesco全球首席市場策略師賀柏（Kristina Hooper）指出，聯儲局早前突然減息，顯示局方會維持寬鬆貨幣政策，對風險資產有利。她稱股市雖有機會下跌超過20%，出現技術熊市，但仍會處於新的長期牛市（secular bull market）。

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金融資訊期刊《The Sevens Report》創辦人埃撒伊（Tom Essaye）則指出，市場對標指企業今年每股盈利預期大減，最淡低至150美元，較理性的推斷是165美元至170美元，以中位數167.5美元計，標指市盈率為17倍，較2周前近20倍大跌，形容以目前情況看是過份悲觀。

不過，埃撒伊強調，現階段並未是時候入市撈貨，他稱過去一段時間跌市造成的技術及心理破壞，需要時間恢復，估計最快要再過數周甚或數月，股市才會見底。

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另外，歐洲央行本周議息，意大利疫情急劇變差，要廣泛封城，勢重挫意大利經濟，意大利危機隨時重燃，歐央會否減息提振經濟受關注。不過，目前歐央存款利率已是負0.5厘，相信已迫近極限，再減空間非常有限。

記者：林建忠