梅拉尼婭發白宮網球場工程進度 被斥無視疫情

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【美國疫情分佈圖】測試小撮已19確診 至尊公主號獲泊三藩市
美國的新冠肺炎疫情持續，美國50州份約60%染疫，新冠肺炎確診總數突破400人，死亡人數增至19人。美國疫情擴大之際，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）於社交媒體發布貼文，報告白宮網球場的工程進度，卻遭網民批評其一直未有公開關注疫情。
梅拉尼婭於社交媒體Twitter上公布一系列照片，可見2名戴上安全帽的工程人員，正在審核於白宮南面建造網球場的藍圖。梅拉尼婭更附文表示，很高興可分享白宮網球場的進展，並感謝團隊的辛勤工作及奉獻精神。
梅拉尼婭的貼文隨即遭到網民大肆批評。有網民批評梅拉尼婭在疫情於美國乃至全球爆發時，只關注白宮的網球場進度，令自己想起法國瑪麗王后（Marie Antoinette）於人民因戰亂而吃不起麵包時所說的「何不吃蛋糕？」（Let them eat cake）這句名言，諷刺梅拉尼婭不知民間疾苦。
有網民語帶諷刺地留言，詢問梅拉尼婭「網球場也會有新冠病毒檢測試劑盒嗎？」（Will the tennis court also have coronavirus test kits？）更有人指，梅拉尼婭正在為民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）建造網球場，暗示特朗普即將下台。
梅拉尼婭面對網民的抨擊，於7日反擊指：
我鼓勵每個以消極態度對我在白宮工作提出質疑的人，可抽出時間在社區中作出有益及有成效的貢獻。
（I encourage everyone who chooses to be negative & question my work at the WhiteHouse to take time and contribute something good & productive in their own communities.）
另外，梅拉尼婭去年10月宣布項目動工時，白宮表示項目將不會使用任何公共資金以作興建。
責任編輯：鄭錦玲