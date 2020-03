梅拉尼婭發白宮網球場工程進度 被斥無視疫情

美國的新冠肺炎疫情持續,美國50州份約60%染疫,新冠肺炎確診總數突破400人,死亡人數增至19人。美國疫情擴大之際,美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)於社交媒體發布貼文,報告白宮網球場的工程進度,卻遭網民批評其一直未有公開關注疫情。

梅拉尼婭於社交媒體Twitter上公布一系列照片,可見2名戴上安全帽的工程人員,正在審核於白宮南面建造網球場的藍圖。梅拉尼婭更附文表示,很高興可分享白宮網球場的進展,並感謝團隊的辛勤工作及奉獻精神。

梅拉尼婭的貼文隨即遭到網民大肆批評。有網民批評梅拉尼婭在疫情於美國乃至全球爆發時,只關注白宮的網球場進度,令自己想起法國瑪麗王后(Marie Antoinette)於人民因戰亂而吃不起麵包時所說的「何不吃蛋糕?」(Let them eat cake)這句名言,諷刺梅拉尼婭不知民間疾苦。

有網民語帶諷刺地留言,詢問梅拉尼婭「網球場也會有新冠病毒檢測試劑盒嗎?」(Will the tennis court also have coronavirus test kits?)更有人指,梅拉尼婭正在為民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)建造網球場,暗示特朗普即將下台。

梅拉尼婭面對網民的抨擊,於7日反擊指:

我鼓勵每個以消極態度對我在白宮工作提出質疑的人,可抽出時間在社區中作出有益及有成效的貢獻。

(I encourage everyone who chooses to be negative & question my work at the WhiteHouse to take time and contribute something good & productive in their own communities.)

另外,梅拉尼婭去年10月宣布項目動工時,白宮表示項目將不會使用任何公共資金以作興建。

▲ 美國第一夫人梅拉尼婭於社交媒體報告白宮網球場的工程進度,卻遭網民批評其一直未有公開關注新冠肺炎疫情。

