陳茂波︰派1萬元截止申請日期為明年底

▲ 陳茂波表示，目前正全力推進700億元現金派發的籌備工作，料在7月初開始接受申請。

財政司司長陳茂波在網誌上表示，早前宣布的向18歲以上永久居民派發1萬元的計劃，目前正全力推進相關的籌備工作，料在7月初開始接受申請，並在暑假期間開始派發現金。他又透露，計劃的截止申請日期是明年的12月31日。

他表示，目前在透過電子銀行或實體表格登記，收表渠道及發放款項的安排，並正與銀行業界磋商、以建立相關系統並進行測試，務求做到手續簡便，方便市民，同時亦保障個人資料私隱和安全。

他表示，為令這筆款項可盡快送到市民手中，這次的申請手續將盡可能簡便，申請資格亦相對簡單，例如只要在2020/21財政年度內，即明年3月31日或之前，符合年滿18歲香港永久性居民資格便可。為了讓一些在臨近限期前才符合資格的人士，在更換身份證後仍有充裕時間提出申請，故今次計劃的截止申請日期是明年的12月31日。

陳茂波指出，防疫抗疫是目前最重要的工作。疫情過後如何能發揮最大的力量，刺激消費、振興經濟，是一大挑戰，亦是需要社會各界齊心合力才能做到的事情。他又稱，會主動聯絡各商會，推動商界推出不同的優惠計劃，讓市民受惠，同時讓這約700億元現金派發計劃得到更大的效益。

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