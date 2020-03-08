【局長網誌】劉怡翔：未來5年料發行約660億元綠色債券

▲ 財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，疫情下政府針對香港債券市場和資產管理業務提出多項措施，讓香港成為更全面和更具競爭力的金融中心。

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌表示，在2019冠狀病毒病襲擊下，各行各業受到不同程度的影響，故政府爭取各項措施可以早日出台，就金融服務業，《財政預算案》針對香港的債券市場和資產管理業務提出多項措施，務求讓香港成為更全面和更具競爭力的金融中心。

去年「政府綠色債券計劃」發售總值10億美元的綠色債券獲超過100個國際機構投資者認購，認購金額超過40億美元，為發行金額逾4倍，料未來5年將會發行合共約660億元綠色債券。

iBond及銀債總發行額將不少於130億元

零售債券市場方面，劉怡翔指，政府計劃在今年再次發行通脹掛鈎債券（iBond）及銀色債券（silver bond），預計兩項債券的總發行額將不少於130億元，當中包括大概100億港元iBond和30億港元銀色債券。他指，過往政府推出6批iBond及4批銀色債券，均反應理想。

另外，政府在《財政預算案》提出擴闊印花稅的寬免範圍。劉怡翔認為，措施可減低ETF市場莊家運作的成本，減低ETF買賣差價及ETF交易的整體成本。措施可為ETF發行人提供誘因，吸引他們在香港發行追蹤香港股票的ETF，加強香港證券市場的深度和流動性。

提供稅務寬免 吸引私募基金在港營運

劉怡翔稱，為吸引更多私募基金在香港營運，推動香港發展為全面的基金服務中心，計劃為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免。一般而言，附帶權益（carried interest）是指私募基金的普通合夥人（general partner）就基金投資收益所獲得的績效分成。

他續指，措施旨在吸引私募基金選擇在香港營運，並帶動周邊行業，例如法律顧問、稅務顧問、財務顧問、審計、公司秘書等周邊行業，創造高增值就業機會。目前，由財經事務及庫務局領導，成員包括稅務局、金管局和證監會的跨部門工作小組正在考慮是項稅務措施的具體設計。

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