【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息

▲ Facebook日前宣布推出新政策，將禁止平台上刊登醫療用口罩的廣告或與銷售相關的內容。

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，各國開始出現防疫用品搶購潮，亦有不少人使用社交平台售賣口罩。Facebook日前宣布推出新政策，將禁止平台上刊登醫療用口罩的廣告或與銷售相關的內容。

Facebook指出，目前正密切觀察疫情發展，並會作出必要的政策改動，以防有人藉疫情發國難財，新政策可望在數天內推出。Facebook回覆外媒時補充，平台亦會限制聲稱可以醫治或預防新冠肺炎的廣告，以及暗示醫療產品供應短缺的廣告訊息。同時，未來數天平台亦會更新建議內容的演算法，封鎖以新冠肺炎為主題的群組或專頁。

事實上，不少網上平台已針對肺炎作出類似的措施改動，例如Amazon就禁止防疫產品以過高價格在平台發售；Ebay就直接禁止在平台發售部分指定防疫用品，以及任何濫用「coronavirus」、「COVID-19」等字眼的產品。

不過，預料Facebook的新政策影響會較其他電商平台的改動大，因當前有不少專頁以口罩、防疫產品的訊息吸引大量流量，這類內容有可能受新政策波及。事實上，近日YouTube的「黃標事件」中，YouTube亦列新冠肺炎為爭議性話題和敏感事件，就令不少YouTuber因上傳與肺炎有關的內容或評論，影片被標上黃標、無法賺取廣告收益。

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責任編輯: 周俊霖