【美國疫情】點解咁少確診？疾控中心只測試1583人

▲ 【新冠肺炎美國疫情】美國20死，確診個案不應只有400多宗？

美國的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，最新已有近20人死亡，超越日本、法國及西班牙等國，但確診人數卻不及，最新為不到500宗，反常情況引起關注。確診人數較低，關鍵可能出在新冠病毒檢測上，有官員承認，美國疾控中心（CDC）只測試了不足1600人。

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美國傳媒報道，有衛生部門官員周六指，由美國一月出現首宗新冠肺炎確診個案至現在，當局只測試了1583人。據報美國有關測試的指引嚴格，一般只有曾與已確診人士有密切接觸，到過高危地區，或有嚴重呼吸系統病情而不知原因，才會做測試。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）表示，按規定，必須先獲醫生及或衛生部門官員許可，才可進行新冠病毒測試。他強調，這是美國醫療系統的規定，就好比要有醫生處方，才可取得心臟病藥物。

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美國疫情快速蔓延，多處進入緊急狀態，新冠病毒測試工具是否充足的問題引起關注，阿扎爾強調有足夠資源處理診斷所需，否認紐約市測試工具不足的講法。

美國食品藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）指出，疾控中心早前已運送足夠處理7.5萬人的測試工具至各公共衛生實驗室。

被炮轟進行病毒測試的速度緩慢，有關當局採取行動回應，正設法令商業實驗室更容易協助處理測試。哈恩稱周一前會運送210萬套工具到商業實驗室，足夠測試約85萬人。

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▲ 由美國出現首宗新冠肺炎確診至今，美國疾控中心（CDC）只測試1583人。（資料圖片）