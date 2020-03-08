【德國疫情】1周急增11倍 累計795人確診

新冠肺炎疫情蔓延歐洲多國，其中德國的新冠肺炎確診病例1周內急增11倍，累計增至795人確診。德國更成為歐洲國家內確診病例數目第二高的國家，僅次於意大利。

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路透社報道，德國截至周六（7日）再增逾100人確診，令該國新冠肺炎病例累計增至795宗，與2月29日的66宗相比，一周內增加11倍。

其中373宗病例出現於德國人口最多北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia），佔全國確診病例總數近一半。另外首都柏林（Berlin）亦增至28人確診，更首次出現警員確診的個案。

德國至今並未出現新冠肺炎患者的死亡病例，德國報業聯盟RedaktionsNetzwerk Deutschland指出，1名新冠肺炎患者的免疫力較低，目前病情危急。

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德國漢莎航空公司（Lufthansa）宣布，由於需求突然下降，該公司將於未來數周內削減一半的航班班次。

德國戴姆勒車廠（Daimler）行政總裁Ola Kallenius亦表示，由於車廠於農曆新年停工，戴姆勒正在逐步提高於中國的產量。但他表示，由於農曆新年假期因新冠肺炎疫情而延長，估計疫情將對公司的業績，包括生產及銷售造成影響。

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▲ 中德國的新冠肺炎確診病例於1周內增至12倍，累計增至795人確診，更成為歐洲國家內確診病例第二高的國家。

責任編輯：鄭錦玲