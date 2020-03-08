【澳洲搶購潮】3女搶廁紙互毆 遭控毆鬥罪（有片）

新冠肺炎疫情持續下，澳洲民眾繼續搶購廁紙。澳洲大型超市實施限購廁紙措施，其中悉尼有3名女子於超市內為爭奪廁紙而大打出手，遭人拍下影片並於社交媒體上瘋傳。當地警方其後以毆鬥罪（affray）控告其中2人。

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【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋

澳洲大型超市Woolworths上周因廁紙遭搶購一空，開始限制每名顧客只可買4袋廁紙。

英國《衛報》報道，3名女子周六（7日）於悉尼西部的Woolworths超市，為了搶奪廁紙而發生爭執。社交媒體上瘋傳的影片顯示，3名婦女在超市貨架旁激烈地大打出手，其中1名黑人女子更遭扯頭髮，3人又圍著1架裝滿廁紙的手推車爭論。

該名黑人女子表示只想要1袋廁紙，但手持手推車的女子則大聲反駁指一袋都不會給對方。

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當地警方表示，於周六早上7點接報到場，將2名年齡分別為23歲和60歲的女子帶返警局，並以毆鬥罪控告2人。

警方表示，希望民眾外出購物時不要驚慌，無需於超市搶購罐頭食品或廁紙等商品。警方又指，不會容忍這種性質的暴力行為，警告指參與暴力行為的任何人都可能犯法。

根據《新南威爾士州罪行法》，如有人使用或威脅對他人施行非法暴力，導致在場正常人士對其人身安全感到恐懼，則可能被控毆鬥罪。

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▲ 澳洲大型超市有3名女子為爭奪廁紙而大打出手，當地警方其後以毆鬥罪（affray）控告其中2人。

責任編輯：鄭錦玲