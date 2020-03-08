  • 23°C
香港時間 : 2020308日 (日) 13:29
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【澳洲搶購潮】3女搶廁紙互毆 遭控毆鬥罪（有片）

環球社會熱點 13:09 2020/03/08

分享：

新冠肺炎疫情持續下，澳洲民眾繼續搶購廁紙。澳洲大型超市實施限購廁紙措施，其中悉尼有3名女子於超市內為爭奪廁紙而大打出手，遭人拍下影片並於社交媒體上瘋傳。當地警方其後以毆鬥罪（affray）控告其中2人。

【澳洲搶購潮】運廁紙貨車起火 報章印空頁歡迎當廁紙用

【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋

澳洲大型超市Woolworths上周因廁紙遭搶購一空，開始限制每名顧客只可買4袋廁紙。

英國《衛報》報道，3名女子周六（7日）於悉尼西部的Woolworths超市，為了搶奪廁紙而發生爭執。社交媒體上瘋傳的影片顯示，3名婦女在超市貨架旁激烈地大打出手，其中1名黑人女子更遭扯頭髮，3人又圍著1架裝滿廁紙的手推車爭論。

該名黑人女子表示只想要1袋廁紙，但手持手推車的女子則大聲反駁指一袋都不會給對方。

影片連結

【日本疫情】世衛據報籲東京奧運閉門作賽

世衛：別奢望新冠肺炎夏天會消失

當地警方表示，於周六早上7點接報到場，將2名年齡分別為23歲和60歲的女子帶返警局，並以毆鬥罪控告2人。

警方表示，希望民眾外出購物時不要驚慌，無需於超市搶購罐頭食品或廁紙等商品。警方又指，不會容忍這種性質的暴力行為，警告指參與暴力行為的任何人都可能犯法。

根據《新南威爾士州罪行法》，如有人使用或威脅對他人施行非法暴力，導致在場正常人士對其人身安全感到恐懼，則可能被控毆鬥罪。

【歐洲疫情分佈圖】梵蒂岡城破 未染疫國家隻手可數

【南韓疫情分佈圖】7100宗50死 大韓航空機組確診

澳洲大型超市有3名女子為爭奪廁紙而大打出手，當地警方其後以毆鬥罪（affray）控告其中2人。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國疫情】彭斯蓬佩奧中招？曾與2患者同場
2020/03/07
【美國疫情】彭斯蓬佩奧中招？曾與2患者同場
【日本疫情】世衛據報籲東京奧運閉門作賽
2020/03/07
【日本疫情】世衛據報籲東京奧運閉門作賽
世衛：別奢望新冠肺炎夏天會消失
2020/03/07
世衛：別奢望新冠肺炎夏天會消失
【意大利疫情】死亡率全球最高 死亡人數增近200人
2020/03/07
【意大利疫情】死亡率全球最高 死亡人數增近200人
【美國疫情】彭斯：至尊公主號21人確診 將停泊非商用港口
2020/03/07
【美國疫情】彭斯：至尊公主號21人確診 將停泊非商用港口
傳染病 疫情 社會矛盾 網絡熱話 澳洲 悉尼 新南威爾士州 超市 武漢 肺炎

上一篇文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利1600萬人封城 確診續破紀錄

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間12:00）
【歐洲疫情分佈圖】意大利1600萬人封城 確診續破紀錄
【歐洲疫情分佈圖】意大利1600萬人封城 確診續破紀錄
【美國疫情分佈圖】佛州首現兩死 近30州失守
【美國疫情分佈圖】佛州首現兩死 近30州失守
世衛：別奢望新冠肺炎夏天會消失
世衛：別奢望新冠肺炎夏天會消失
【美國疫情】彭斯蓬佩奧中招？曾與2患者同場
【美國疫情】彭斯蓬佩奧中招？曾與2患者同場
【日本疫情分佈圖】鑽石公主號港人亡 日本14死
【日本疫情分佈圖】鑽石公主號港人亡 日本14死