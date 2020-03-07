【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）

▲ 滙豐主席杜嘉祺於電話會議中重申，現時遴選過程仍在預期時間內，又指尋找接任人及業務持續增長均相當重要性，需要同時進行。

滙豐 （00005） 銀行前員工將滙豐當前的業務問題，講得透徹，【相關文章：滙豐前員工爆料「滙豐所謂業務重組，大多有名無實」（上集）】，據《21世紀經濟報道》引述前員工指，「當時業務重組計畫爭議最大的，是北美業務的處置方向。」他透露。一直以來，北美業務是滙豐最棘手的業務重組難題：一方面經過此前業務重組，北美業務總算勉強扭虧為盈，令高層對重振計畫充滿信心；另一方面北美業務競爭異常激烈，作為全球大型銀行，滙豐一直希望能在大型並購交易和首次公開發行（IPO）領域扮演更重要的角色，以不遜於花旗、高盛、摩根大通等北美當地投行巨頭。

美國業務折戟

當時滙豐內部形成兩種意見：一是繼續削減北美業務開支；二是持續投入重振北美業務，重塑全球大型銀行的雄風。最終，滙豐選擇了重振之路。

時任滙豐美國業務主席Pat Burke表示，將繼續保留美國業務，主要考慮到美國與世界主要市場的聯繫，而且美元作為儲備貨幣，佔據全球跨境交易支付比重高達45%，並佔集團支付業務規模的49%。同時，滙豐是全球第四大跨境美元清算銀行，集團整體託管資產的16%-22%為美元資產，而且美國貢獻了集團約22%的非本土市場收入。

歐智華也力挺重振北美業務，以墨西哥為例，出口佔該國GDP的比重達31%，而且與美國經濟聯繫緊密。此外，墨西哥政府正推行多項改革，滙豐作為當地第五大銀行，可以通過管理控制與重新調整業務架構，進而提振盈利水準。

滙豐前員工指，當時滙豐高層之所以不願通過重組壓縮北美業務的另一個重要原因是，滙豐高層認為美國聯儲局即將進入加息周期，由此造成全球流動性趨緊與信貸難度增加，給投行業務（提供多元化的結構性融資方案）創造新的發展機會，從而帶動滙豐投行業務「東山再起」。

「然而，理想很難照進現實。」他透露。儘管滙豐不斷調兵遣將扶持北美業務（尤其是投行業務），但高昂的人力開支，持續激烈的市場競爭環境，以及冗長繁瑣的業務決策流程，令滙豐處於競爭劣勢，相關北美業務績效很快重回頹勢，也由此掀開了滙豐新一輪更大規模的業務重組節流浪潮。

前員工指，過去兩波裁員與業務重組之所以沒能達到業績改善目標，一方面是因全球經濟增長緩慢與稅收壓力加大，另一方面是銀行內部長期積累的官僚作風，導致業務流程冗長繁瑣，與數位化轉型步伐相當緩慢，進一步拖累業務增長。

合規問題拖慢業務

比如滙豐將行政總裁辦公室遷往香港後，對董事會負責的合規部門，大部分員工依然留在倫敦，導致很多業務決策不得不遠隔萬里，才報送合規部門審核，耗時至少兩周，很多客戶早就等得不耐煩改換門庭了。

「為了滿足當地金融監管規定，業務部門其實配置了合規人員，所有業務決策都會兼顧各方各地金融監管要求與合規操作需要，總部合規部門都可以通過數位化技術快速審核，但事實上，還得每天發送大宗郵件催促他們儘早審完，以確保業務快速落地。」前員工指，因合規審核流程冗長繁瑣，他所在部門過去數年，流失逾億美元業務機會。

數碼化發展落後

此外，前員工指，滙豐數位化轉型步伐慢於其他大型銀行——其實，銀行內部很早已啟動金融科技研發，很多技術研發成果，的確對優化業務流程、提升業務效率，有很大作用，但難以理解這些技術為何持續「滯留」在實驗室，無法進入實踐環節。

後來他才了解到，很多數位化技術應用，名義上因「合規問題」被擱置，但事實上，數位化轉型動了不少老員工的「乳酪」——可能觸發他們被裁或決策權力削減，因此總會找出各種理由暫緩某些業務的數位化應用。

事實上，這令滙豐即便經歷兩輪裁員與業務重組，人力運營開支依然居高不下。

以2015年一季度為例，當季滙豐營收按年增4%，至154億美元，但同期調整後的營運支出增加4.83億美元，同比增長6%，至85億美元，主要原因是人工成本上升，以及監管與合規方面成本支出增加。

於是，滙豐在2016年只能再度掀起新一輪裁員與業務重組。其中包括將投行業務部門縮減1/3，裁員約20%，以及將併購業務與企業金融業務合併等。此外，滙豐還成立了一個全新的環球銀行業務部門，邀請高盛前高管共同負責這項目。

「但我們感覺好奇的是，此次投行與交易業務的重組裁員，並沒有涉及很多老員工，反而是一些有潛力的低級別員工，不得不重新找工作。」前員工指，儘管滙豐不斷重組調整部門業務架構，加強扁平化管理以提升業務效率，但多數業務流程依然相當冗長繁瑣，銀行數碼化轉型步伐也較美國其他大型投行遜色。

最新已傳出裁員涉及更高級職位，相關文章：滙豐傳削減國際中層職位 滙豐拒評

「或許，這也是時任滙豐CEO范寧（John Flint）上任不到兩年，就在去年8月突然辭職的主要原因之一。」他認為，范寧的突然離職，無疑是觸發今年滙豐決定破釜沉舟式大重組的催化劑。

前員工認為，「范寧突然離職，還有一個不容忽視的原因——原先寄以厚望的北美業務持續疲弱。」自范寧上任以來，滙豐全球銀行和市場部門（包括銷售、交易及傳統投資銀行團隊，主要分佈在歐美地區）在2019年大部分時間表現掙扎，多數主要部門收入都在下降。僅2019年上半年，滙豐美國業務經調整後的稅前利潤只有4億美元，同比下降了36%，有形資產回報率只有2.5%，難以完成在2020年達到6%的預定目標。這意味范寧不得不對此「背鍋」。畢竟，范寧在加快業務重組削減成本的同時，依然延續前任既定策略——篤定美國利率趨於回升，有助於投行業務好轉，美國子公司重組進度滯後，最終只好承擔責任。

值得留意的是，儲局最新突然減息半厘，可以看看滙豐美國業務的變化，以觀望傳言的虛實。

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