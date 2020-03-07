【滙豐股價】滙豐前員工爆料「滙豐所謂業務重組，大多有名無實」（上集）

▲ 滙豐前員工爆料，將滙豐業務問題，講得透徹。

滙豐 （00005） 倫敦股價再度跌穿50港元，內地投資者因通過港股通持有7.56%，貨值達800億元，因而亦關心滙豐股價走勢，據內地《21世紀經濟報道》，有去年底被裁的前滙豐投資銀行員工爆料，過去數年，看見過不少於滙豐並肩作戰的同事，因業務重組而離職，也見證多個曾經業務關係密切的部門，因業務重組而被裁撤，也聽說滙豐已從多個國家退出，直指：「滙豐所謂業務重組，大多有名無實」。

「因為員工減少，但業務流程依然冗長繁瑣；部門縮減，但決策機制依舊複雜；業務範疇收縮，但很多退居二綫的老員工，依然領着豐厚收入，因為『動不得』……這才是滙豐業務重組最需要改變的局面」報道引述前滙豐匿名員工指。

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滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）透露，計畫未來三年裁員3.5萬人，相當於目前員工總數的15%。

滙豐業務重組，主要集中在五方面：

一是繼續裁減業績欠佳的業務，比如將30%投資于歐美銀行和資本市場業務資金退出，投向高回報、增長前景較好的市場；

二是裁員3.5萬人，同時加大金融科技投入以提高業務協同效率，進一步壓縮集團45億美元開支；

三是繼續減少業務地域覆蓋與分支機搆數量同時，將零售銀行、財富管理業務、環球私人銀行業務合併，組成全球最大的財富管理業務之一。因為這些業務對滙豐控股去年的利潤貢獻率達到38%；

四是未來兩年暫停股份回購，以減輕集團財務開支壓力；

五是減少1000億美元風險加權資產，將成本基礎壓降至310億美元以內，力爭ROE在2022年達到10%-12%的水平。

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「從次按危機爆發至今，滙豐就進入了一個沒完沒了的重組時代，每年高層都嚷着要重組，但每次重組，似乎都不夠徹底果斷。」

滙豐前員工指，最初，滙豐多數員工對業務重組相當「理解」——在次按危機爆發後，歐美國家金融監管部門頻頻出台極其嚴格的監管措施，包括對全球大型銀行提出額外的資本充足率要求，當時滙豐被要求將資本充足率額外提高2.5個百分點，並進行相當嚴格的壓力測試，迫使滙豐只能業務重組與壓低槓桿率，想方設法提升資本充足率。

嚴格金融監管新政也令全球大型銀行合規成本驟增。2011年起，滙豐合規部門員工翻了數倍，僅2014年合規操作成本就達24億美元，導致ROE下調逾2個百分點，管理層不得不削減大量不盈利業務，以提振ROE表現。

他稱，到了2013年第一季度，稅前利潤同比增長翻倍，達到約84億美元，他的部門一度認為滙豐過去3年業務重組，已取得良好效果，所有業務將重新進入快速增長期。但事實並非如此，其中一個重要原因是，業務重組所擠出的部分利潤，被英國日益抬高的銀行稅「吞噬」。

在次按危機爆發後，英國先後8次抬高銀行稅稅率，導致當時滙豐在英國市場的稅收開支，從19億美元驟增至23.6億美元，佔其整個歐洲市場稅收支出的64%，與其亞洲市場26.8億美元的稅收開支幾乎持平。然而，相比亞洲市場給滙豐創造的巨額利潤，歐洲市場負利率環境所帶來的信貸業務利潤縮水，則令其對滙豐的利潤貢獻日益削減，因此滙豐內部不少員工認為，繳納巨額銀行稅「得不償失」。

當時市場傳聞，滙豐一直在考慮將總部搬離倫敦遷往香港，以規避巨額銀行稅繳納壓力。2011年，滙豐決定將行政總裁辦公室，由倫敦遷回香港，但由於董事會和董事會主席仍在倫敦辦公，於是有人調侃滙豐「將大腦搬回香港，身體留在倫敦」。「正是這種奇特的企業管理決策機制，令滙豐很多業務流程與合規操作手續，變得過於冗長繁瑣，給未來業務重組帶來巨大的阻力。」

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