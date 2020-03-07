【新冠肺炎】出差外遊　坐飛機時如何保護自己？

新冠肺炎疫情持續，食物及衛生局長陳肇始出席節目時，外國持續有確診個案，呼籲港人減少出遊。然而，若需出差或堅持繼續出外，在坐飛機時該如何保護自己？據《紐約時報》報道，流行病學家Aaron Milstone表示，細菌在物件表面上可存活很長時間。



University of Wisconsin Madison)醫學微生物學與免疫學助理教授Andrew Mehle表示，在飛機上清理周圍空外，也要勤洗手及保持個人衛生。除此之外，亦可留意以下3點。



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1.清潔座位附近的公共空間 勤洗手

病毒顆粒是新冠病毒的傳播媒介，通通過粘液或唾液傳播，但這種病毒可以在小桌板、觸摸屏、門把手和水龍頭等表面持續存在，用消毒劑清潔這些地方，再用洗手20秒或以上就能殺死病毒。

2.選擇靠窗的座位

埃默裡大學(Emory University)的一項研究發現，在流感季節時，飛機上最安全的地方是靠窗座位，有助減少與潛在患病者接觸。

3.小心使用觸控屏

觸摸它時應該用一張紙巾，以確保在可能帶有飛沫的表面與自己的雙手之間形成一道屏障，

責任編輯：梁巧恩