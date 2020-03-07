【美股收市】疫情惡化道指劇震 瀉近900點後收跌256點 

全球新冠肺炎確診逾10萬宗，中國境外的感染病例激增，市場憂慮經濟陷入衰退，美股再度劇震。道指大幅低開894點後，走勢如過山車 ; 美國總統特朗普促儲局再減息，並推出抗疫振經濟措施，美股尾市跌幅明顯收窄。

道指收報25864點，跌256點；標指收報2972點，跌51點；納指收報8575點，跌162點。全周計，道指、標指、納指仍分別累升1.79%、0.61%和0.1%。

特朗普簽署法案，撥款83億美元抗疫，並促聯儲局進一步減息。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，因應疫情對部分行業帶來負面影響，政府計劃針對最受疫情打擊的行業，採取具體援助措施以刺激經濟。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，如果有必要，儲局願意再次採取行動，以保護美國經濟免受新冠病毒傳播的影響。

波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)則認為，美債息屢創新低，令到儲局更難實施非傳統量寬措施，包括購買國債以推低利率，達致刺激經濟的目的。因此，下一輪在應對衰退時，聯儲局要爭取政府與國會配合。

疫情本周迅速惡化，市場對全球經濟信心受挫，加上石油輸出國組織（OPEC）與以俄羅斯為首盟國的減產協議崩潰，紐約期油重挫10%，錄得逾5年以來最大單日跌幅。

環球資金續流向避險產品，刺激金價上揚，一周累升6.8%，近9年最勁。 美債繼續受捧，10年期債息曾跌至0.66%紀錄新低。利率期貨數據顯示，交易員預期儲局可能在3月議息會議上減息0.75厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -256點 25864點 美國標指 -51點 2972點 美國納指 -162點 8575點 歐洲Stoxx 600指數 -3.7% 366.8點 美匯指數 -0.7% 96.05 歐元 +0.6% 1.1301美元 日圓 +0.7% 105.41兌1美元 美國2年債息 -8點子 0.51厘 美國10年債息 -15點子 0.773厘 紐約期油 -9.4% 41.57美元 倫敦布蘭特期油 -8.9% 45.55美元 現貨金 +0.1% 1672.2美元 ＊截至本港5時15分

責任編輯：柯志宏