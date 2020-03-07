【美股午市】油價暴瀉逾9%  道指續挫超過400點

全球感染新冠病毒病例突破10萬，投資者擔憂疫情大爆發重創世界經濟，國際油價暴瀉逾9%。道指大幅低開894點後，華府透露擬援助受疫情重創行業，美國總統特朗普促儲局再減息，美股午市跌幅收窄。

截至本港時間2時30分，道指報25696點，跌425點；標指報2954點，跌68點；納指報8511點，跌226點。

據報石油出口國組織(OPEC)上日開會後，提議第二季額外每日減產150萬桶，原定3月屆滿的每日減產210萬桶協議延長至今年底，但俄羅斯未首肯; 油組代表指雙方沒有達成協議。市場憂慮減產聯盟崩潰，加上疫情衝擊世界經濟，觸發油價插水。

特朗普周五簽署緊急法案，撥款83億美元抗疫，並促聯儲局進一步減息。他指全球多國已致力降低利率，而美國較高的利率水平，使自己處於相對不利的位置，較其他經濟體包括德國和中國吃虧。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，因應疫情對部分行業帶來負面影響，政府計劃針對最受疫情打擊的行業，採取具體援助措施以刺激經濟。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，如果有必要，儲局願意再次採取行動，以保護美國經濟免受新冠病毒傳播的影響。儲局正確地確定了政策利率，在各種選項都擺在桌面上，局方願意做更多，可以隨時開會。

市場普遍預期聯儲局3月進一步劈息0.5厘救市，資金蜂擁衝入國債市場避險。美國十年期債息續創歷史新低，周五低見0.6572厘，再挫逾25點子。

利率期貨交易商押注，儲局4月開會後，將把指標利率降至接近零，以穩定經濟前景。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -425點 25696點 美國標指 -68點 2954點 美國納指 -226點 8511點 歐洲Stoxx 600指數 -3.7% 366.8點 美匯指數 -0.7% 96.1 歐元 +0.6% 1.1301美元 日圓 +0.7% 105.42兌1美元 美國2年債息 -8點子 0.506厘 美國10年債息 -16點子 0.761厘 紐約期油 -8.1% 42.2美元 倫敦布蘭特期油 -7.6% 46.1美元 現貨金 +0.1% 1672.3美元 ＊截至本港2時35分

責任編輯：柯志宏