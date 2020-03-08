【口罩供應】3個賣口罩新趨勢 最近潮流興捆綁式銷售？

新冠肺炎未有受控跡象，雖然通宵排隊買口罩的景象不復見，但口罩需求仍存，消毒清潔用品、以及防疫面罩及護目鏡等亦成搶購品，而零售商在出售防疫用品上出現變化。

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事實上，多間連鎖零售商最近開售口罩的次數有所減少，莎莎 （00178） 及卓悅 （00653） 早前均連日在社交平台發文指沒有口罩出售，勸籲市民不要到門市排隊。同時，有零售商即使出售較為昂貴的口罩，例如一包5片裝口罩售近100元，亦不見「一售即空」的現象。

1） 捆綁式發售

近日零售商推出抗疫優惠套裝，例如卓悅 （00653） 、華潤堂及莎莎。套裝大多必定內含口罩，並有各式各樣的防疫用品；另外，部分套裝還會連同非防疫用品如潤唇膏、眼霜等一併出售。

套裝雖然單價較高，但抗疫用品在市場上有需求，加上優惠或折扣在心理上有較比「抵買」的感覺，不多不少會激起購買意慾。值得留意是，不少零售商因疫情打擊，生意一落千丈，與其將貨品囤積，倒不如趁機將化裝品或食物等包含在抗疫套裝中，以去庫存及讓客人嘗試產品，為疫情過後做準備。

另外，部份優惠套裝僅為VIP會員尊享，此舉有助保持客人的忠誠度，並吸引潛在可持續消費的新客源。

▲ 部份零售商出售的防疫套裝僅VIP會員限定。

▲ 套裝不單有防疫用品，亦包含金莎、面膜等。

2） 網上派籌

疫情開初時全港陷入恐慌之中，掀起「口罩搶購潮」，當時每日均現長長的口罩人龍。為免阻塞街道，及免去排隊之苦，零售商及藥房利用電子科技分流，與排隊APP THE GULU合作，於其平台上讓市民可在指定時間鬥快預約口罩，同時在取貨時店舖職員更有效維持秩序。

國際家居零售 （01373） 旗下的日本城與THE GULU合作後，早前則以自家APP 「J Fun app」推出口罩取籌服務。是次疫情除了令市民更加依頼網購外，或亦給予零售商契機，思考更好運用自家綫上平台，相信網上派籌成功將相信有助日後銷售及推廣時有更大的彈性及可能性，以面對零售業競爭日益激烈及市道低迷的情況。

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3） 快閃

另一方面，零售商由「口罩預告」轉為「快閃」模式，開售時間亦沒有過往的規律。2月下旬時，AbouThai 阿布泰國生活百貨在南昌V walk、鑽石山荷里活廣場等多區現口罩快閃，通常在某一個分店開售前半小時公布。此後，不少零售商亦效法，以突擊手法杜絕「排隊黨」，並給予不能早早排隊等候的市民及上班族一個機會。

隨本港將設口罩生產綫，加上口罩炒風見緩和，在供應稍微回升下，零售商在出售防疫用品上紛變陣吸客。不過，疫情一日未結束，香港各行各業蒙受的損失只會與日俱增，故商家均未能掉以輕心。

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責任編輯：袁諾曦