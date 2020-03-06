【美股開市】全球確診突破10萬宗 道指挫800點 10年債息破底穿0.7厘

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月07日 時間00:00）
全球新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診病例突破10萬宗，抵銷美國2月份再次交出理想就業報告，非農業新增職位達27.3萬個，遠勝預期的利好，美股急跌。道指延續周四挫近千點的頹勢，周五開市再跌819點，低見25226點；美國10年債息再穿底，低見0.685厘。
雖然聯儲局日前已經緊急減息半厘，但市場仍預期局方繼續減息。利率期貨顯示，本月減息0.75厘的機率升至90%，而4月及6月進一步減到0至0.25厘的機率均超過50%。目標聯邦基準利率處於1至1.25厘區間。
【美國經濟】2月非農新職27.3萬遠勝預期 失業率3.5%（第二版）
美國債息屢創新低，拖累金融股表現，高盛（Goldman Sachs，美：GS）和摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）挫3.6%和6.6%。
蘋果供應商ON Semiconductor因應疫情發盈警，拖累蘋果（Apple，美：AAPL）股價下跌，挫3.3%。
油價急挫，布蘭特期油跌3.7%，低見48.14美元的2017年7月以來低位；紐約期油亦挫4.1%，報44.03美元。主因俄羅斯高層消息指，不會支持石油輸出國組織（OPEC）額外減產的要求，只會同意延長減產。
油股一同受挫，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）跌3.2%和2.6%。
資金持續避險，並湧向美債，除了10年美債息再穿底，30年美債息亦創新低，報1.259厘。日圓和黃金亦受追捧，日圓漲0.9%，報105.24兌1美元；現貨金升1.1%，報1685.6美元。
美債息大跌，拖低美元，美匯指數挫1.1%，報95.77；歐元彈0.8%，報1.1331美元；英鎊升0.5%，報1.3017美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-729點
|25391點
|美國標指
|-81點
|2942點
|美國納指
|-220點
|8518點
|歐洲Stoxx 600指數
|-4.2%
|364.87點
|美匯指數
|-1.1%
|95.74
|歐元
|+0.8%
|1.1331美元
|日圓
|+0.9%
|105.18兌1美元
|美國2年債息
|-14點子
|0.443厘
|美國10年債息
|-22點子
|0.701厘
|紐約期油
|-3.7%
|44.19美元
|倫敦布蘭特期油
|-3.4%
|48.27美元
|現貨金
|+0.9%
|1683.2美元
|＊截至本港晚上10時40分
責任編輯：方賢