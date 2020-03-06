【美股開市】全球確診突破10萬宗 道指挫800點 10年債息破底穿0.7厘

全球新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診病例突破10萬宗，抵銷美國2月份再次交出理想就業報告，非農業新增職位達27.3萬個，遠勝預期的利好，美股急跌。道指延續周四挫近千點的頹勢，周五開市再跌819點，低見25226點；美國10年債息再穿底，低見0.685厘。

雖然聯儲局日前已經緊急減息半厘，但市場仍預期局方繼續減息。利率期貨顯示，本月減息0.75厘的機率升至90%，而4月及6月進一步減到0至0.25厘的機率均超過50%。目標聯邦基準利率處於1至1.25厘區間。

【美國經濟】2月非農新職27.3萬遠勝預期 失業率3.5%（第二版）

美國債息屢創新低，拖累金融股表現，高盛（Goldman Sachs，美：GS）和摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）挫3.6%和6.6%。

蘋果供應商ON Semiconductor因應疫情發盈警，拖累蘋果（Apple，美：AAPL）股價下跌，挫3.3%。

油價急挫，布蘭特期油跌3.7%，低見48.14美元的2017年7月以來低位；紐約期油亦挫4.1%，報44.03美元。主因俄羅斯高層消息指，不會支持石油輸出國組織（OPEC）額外減產的要求，只會同意延長減產。

油股一同受挫，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）跌3.2%和2.6%。

資金持續避險，並湧向美債，除了10年美債息再穿底，30年美債息亦創新低，報1.259厘。日圓和黃金亦受追捧，日圓漲0.9%，報105.24兌1美元；現貨金升1.1%，報1685.6美元。

美債息大跌，拖低美元，美匯指數挫1.1%，報95.77；歐元彈0.8%，報1.1331美元；英鎊升0.5%，報1.3017美元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -729點 25391點 美國標指 -81點 2942點 美國納指 -220點 8518點 歐洲Stoxx 600指數 -4.2% 364.87點 美匯指數 -1.1% 95.74 歐元 +0.8% 1.1331美元 日圓 +0.9% 105.18兌1美元 美國2年債息 -14點子 0.443厘 美國10年債息 -22點子 0.701厘 紐約期油 -3.7% 44.19美元 倫敦布蘭特期油 -3.4% 48.27美元 現貨金 +0.9% 1683.2美元 ＊截至本港晚上10時40分

責任編輯：方賢