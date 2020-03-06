【變相盈警】疫情累半年業績受不利影響 東瀛遊：暫無法合理估計

▲ 由於日本暫停中港免簽，東瀛遊已全數取消3月的日本旅行團。

隨疫情變得嚴峻，多間旅行社需取消多個旅行團，損失重大。東瀛遊 （06882） 發公告指，由於疫情控制措施不受集團控制，預期截至今年6月底止6個月收益及其他財務業績或會受到不利影響。

集團表示，自新型冠狀病毒疫情爆發以來，若干國家或地區實行不同級別的旅行限制及邊境管制以遏制疫情的蔓延，公司亦已實施疫情防控、為客戶取消及改期旅行服務等措施。

日本下周一（9日）將暫停中或及港澳地區免簽安排，而日本旅行團過往一直為東瀛遊的主要收益來源。

東瀛遊指，日本旅行團於過往年度一直為收益的主要來源，但鑒於日本限制，已取消及暫停所有前往日本的旅行團及自由行套票，暫定由3月9日起直至本月底期間，除非及直至日本限制被解除，否則有關暫停可能會持續。

集團表示，疫情爆發削弱全球旅行熱情， 加上情況不斷變化，對集團營運、財務表現、現金流量及財務狀況的相關影響可能屬重大，現時無法合理估計。

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責任編輯：袁諾曦