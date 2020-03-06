金管局：去年7月至今年1月接獲1,115宗投訴

▲ 金管局發布第十四期《Complaints Watch》，於2019年7月至2020年1月期間，共接獲1,115宗投訴，當中195宗關於提供銀行服務、139宗關於服務質素。（資料圖片）

金管局發布第十四期《Complaints Watch》，於2019年7月至2020年1月期間，共接獲1,115宗投訴，當中195宗關於提供銀行服務、139宗關於服務質素、127宗關於匯款服務、95宗關於客戶協議條款、73宗關於費用及指控，以及66宗關於涉嫌銷售不當。

據金管局資料，2019年上半年收到995宗投訴。

金管局指，期內曾接獲老人提出的投訴，指有關銀行未能找到幾年前的帳戶記錄或存款資金的下落，投訴的時間範圍從20年到30多年不等，而由於時間的流逝，有關銀行無法檢索投訴人的記錄，包括已經終止業務關係的帳戶關閉日期。

金管局表示，為以透明及有效的方式處理該類性質的查詢，銀行應審查相關政策和程序，包括是否保留已關閉帳戶的某些基本信息，例如帳戶的關閉日期及最後帳戶餘額。

另外，金管局指，不時接獲客戶投訴指，銀行在帳戶持有人在精神上無行為能力的情況下，處理聯名帳戶的方法。金管局指，根據《銀行業守則》，銀行在為客戶開設聯名賬戶時應清楚地解釋條款和條件，並解釋如果其中一位賬戶持有人於精神上無行為能力，聯名賬戶將如何處理

金管局續稱，銀行亦應在持續溝通過程中，提醒聯名賬戶持有人，有關可能影響聯名賬戶運作的相關條款和條件，並定期審查有關聯名銀行賬戶處理的政策及做法，以確保安排符合客戶協議的條款，以及儘可能做到公平公正，持續解決聯名賬戶所有持有人的各種利益。

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責任編輯：趙偉津