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中芯國際：深圳廠進口荷蘭設備並非EUV光刻機　何為EUV、DUV？

金融經濟 21:20 2020/03/06

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中芯國際澄清，深圳廠進口的荷蘭設備，並非早前引起廣泛關注的EUV光刻機。

半導體產業國產替代是中美貿易戰以來市場焦點，早前有指荷蘭半導體設備製造商ASML（美：ASML）因美方施壓，暫停向中芯國際 （00981） 交付高端設備。今日有報道指，中芯國際深圳廠從荷蘭進口一台大型光刻機，並已順利入廠。中芯澄清，該台設備並非早前引起廣泛關注的EUV（極紫外光）光刻機。

據悉，新進口的機器主要用於復工復產後的生產線擴容，擴容後預計可為企業增加10%左右的營收。

業界揣測該台機器應該為DUV（深紫外光）光刻機，可用於製造28nm（納米）至7nm之間的各種晶片，但7nm以下的先進製程則需用到EUV光刻機，DUV光刻機的售價較EUV光刻機的售價便宜一半以上。

晶片效能多年來維持不斷提升，其中一個關鍵是縮減電晶體間隔，積體電路上可容納的電晶體數目大約18個月至24個月就可增加一倍，即行內有名的「摩爾定律（Moore's law）」。

隨近年間隔已縮至納米級，令業界關注摩爾定律能否維持，台積電、三星等國際巨頭已產用EUV技術，令製程工序向7nm 或以下進軍。

目前中芯國際最先進製程為FinFET 14nm，公司早前曾表示今年將擴大14納米產能。

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中芯國際擬斥近47億元買生產設備 擴大產能

香港股票 中芯國際（00981） 深圳 晶片 中美貿易戰

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