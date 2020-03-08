【新股IPO】十大「超購王」8隻已破招股價 興業物聯能否打破宿命？
新冠肺炎陰霾下，物管新股逆市跑出，超購1,413倍的興業物聯 （09916） 上周五暗盤開市即爆升，其中於富途交易場一度漲近81%，高見3.6元，惟最終僅升12.1%，於耀才及輝立則分別升9%及8%。
興業物聯暗盤收盤未現強勢，在現時市況動盪的情況下，投資界均建議新股宜以短炒為主，中籤者宜儘早獲利離場。值得注意的是，物管新股後市普遍越升越有，而過往「超購王」的後市表現則較首日遜色，至今大部分更已跌破招股價，身處當炒板塊的物業管股興業物聯能否突破宿命？
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十大「超購王」中八隻 至今已跌破招股價
若參考十大「超購王」的表現，首日普遍錄得強勢升幅，不過其後市走勢普遍較首日升勢差，10股中8隻至今更已跌穿招股價（見表），如超購6,288倍的毛記葵涌 （01716） ，該股首日升逾4.3倍，至今已跌破招股價，累瀉44.2%，超購2,599倍且首掛升3倍的賓仕國際 （01705） ，現亦累跌52%。
|股份
|超購（倍）
|穩中一手
|一手中籤率
|首日表現
|累計表現*
|毛記葵涌 （01716）
|6,288
|1000
|0.8%
|431.7%
|-44.2%
|賓仕國際 （01705）
|2,599.5
|500
|3%
|298%
|-52%
|龍昇集團控股 （06829）
|1,680.1
|400
|10.1%
|3.8%
|-49.8%
|歐化 （01711）
|1,638
|400
|10%
|185.7%
|-72.3%
|天保能源 （01671）
|1,592.2
|100
|20%
|-5.8%
|-47.4%
|希瑪眼科 （03309）
|1,568.3
|300
|8%
|76.2%
|66.2%
|赤子城科技 （09911）
|1,440.8
|300
|2%
|93.5%
|44.6%
|新石文化 （01740）
|1,211.2
|200
|1.5%
|40%
|-28%
|敘福樓 （01978）
|978.1
|750
|55%
|40%
|-58.6%
|HKE HOLDINGS （01726）
|788
|70
|20%
|0%
|-45.5%
*截止3月6日收市
首日升幅不足3成的物管股 後市越升越有
不過值得注意的是，物管新股升值空間大，首日升幅不足3成的物管股，後市則越升越有，去年9隻上市物管新股中，6隻至今累計升幅超越首日，部份更累漲逾倍（見表），如奧園健康 （03362） 首掛升21.6%，至今已累升131%，首日升29.2%的保利物業 （06049） ，亦累升98.9%。
|股份
|超購（倍）
|首日表現
|累積表現*
|上市日期
|奧園健康 （03662）
|5.2
|21.6%
|131%
|18/3/2019
|保利物業 （06049）
|221.7
|29.2%
|98.9%
|19/12/2019
|濱江服務 （03316）
|6.1
|5.2%
|77.3%
|15/3/2019
|時代鄰里 （09928）
|9.6
|-5.2%
|38.4%
|19/12/2019
|藍光嘉寶服務 （02606）
|51.9
|15%
|30.8%
|18/10/2019
|寶龍商業 （09909）
|52.2
|6%
|19.6%
|30/12/2019
|和泓服務 （06093）
|4.3
|34%
|9.4%
|12/7/2019
|銀城生活服務 （01922）
|381.9
|16%
|-1.4%
|6/11/2019
|鑫苑服務 （01895）
|5
|42%
|-2.9%
|11/10/2019
*截止3月6日收市
信誠張智威：後市不明朗 不宜坐貨 宜及早離場
信誠證券聯席董事張智威分析，雖然去年上市的物管新股後市越升越有，但背後主要由於國內政策利好，令其業務增長迅速，加上近日疫情持續蔓延，消費、餐飲業務大幅度下跌，導致相關板塊股價急挫，而物管卻保持穩定收入增長，因而成資金避險目標，紛紛轉倉，股價方不斷炒起。
張智威預料，若美股無利好消息釋出，興業物聯周一首掛或會於招股價附近徘徊，他認為，只要短炒新股有利可圖，投資者則應該以短炒為主，建議中籤者先獲利離場，至於無貨者，在現時急升驟降的格局下，切忌高位追入。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑看法則較為樂觀，他相信，若周末無負面或利淡消息，興業物聯首掛最高或升近3至4成，但他同樣提醒，由於市場氣氛不佳，中籤者於此升幅範圍沽貨離場，轉身要快，不宜坐貨。
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責任編輯：趙偉津