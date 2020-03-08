【新股IPO】十大「超購王」8隻已破招股價　興業物聯能否打破宿命？

新冠肺炎陰霾下，物管新股逆市跑出，超購1,413倍的興業物聯 （09916） 上周五暗盤開市即爆升，其中於富途交易場一度漲近81%，高見3.6元，惟最終僅升12.1%，於耀才及輝立則分別升9%及8%。

興業物聯暗盤收盤未現強勢，在現時市況動盪的情況下，投資界均建議新股宜以短炒為主，中籤者宜儘早獲利離場。值得注意的是，物管新股後市普遍越升越有，而過往「超購王」的後市表現則較首日遜色，至今大部分更已跌破招股價，身處當炒板塊的物業管股興業物聯能否突破宿命？

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十大「超購王」中八隻 至今已跌破招股價

若參考十大「超購王」的表現，首日普遍錄得強勢升幅，不過其後市走勢普遍較首日升勢差，10股中8隻至今更已跌穿招股價（見表），如超購6,288倍的毛記葵涌 （01716） ，該股首日升逾4.3倍，至今已跌破招股價，累瀉44.2%，超購2,599倍且首掛升3倍的賓仕國際 （01705） ，現亦累跌52%。

股份 超購（倍） 穩中一手 一手中籤率 首日表現 累計表現* 毛記葵涌 （01716） 6,288 1000 0.8% 431.7% -44.2% 賓仕國際 （01705） 2,599.5 500 3% 298% -52% 龍昇集團控股 （06829） 1,680.1 400 10.1% 3.8% -49.8% 歐化 （01711） 1,638 400 10% 185.7% -72.3% 天保能源 （01671） 1,592.2 100 20% -5.8% -47.4% 希瑪眼科 （03309） 1,568.3 300 8% 76.2% 66.2% 赤子城科技 （09911） 1,440.8 300 2% 93.5% 44.6% 新石文化 （01740） 1,211.2 200 1.5% 40% -28% 敘福樓 （01978） 978.1 750 55% 40% -58.6% HKE HOLDINGS （01726） 788 70 20% 0% -45.5%

*截止3月6日收市

首日升幅不足3成的物管股 後市越升越有

不過值得注意的是，物管新股升值空間大，首日升幅不足3成的物管股，後市則越升越有，去年9隻上市物管新股中，6隻至今累計升幅超越首日，部份更累漲逾倍（見表），如奧園健康 （03362） 首掛升21.6%，至今已累升131%，首日升29.2%的保利物業 （06049） ，亦累升98.9%。

股份 超購（倍） 首日表現 累積表現* 上市日期 奧園健康 （03662） 5.2 21.6% 131% 18/3/2019 保利物業 （06049） 221.7 29.2% 98.9% 19/12/2019 濱江服務 （03316） 6.1 5.2% 77.3% 15/3/2019 時代鄰里 （09928） 9.6 -5.2% 38.4% 19/12/2019 藍光嘉寶服務 （02606） 51.9 15% 30.8% 18/10/2019 寶龍商業 （09909） 52.2 6% 19.6% 30/12/2019 和泓服務 （06093） 4.3 34% 9.4% 12/7/2019 銀城生活服務 （01922） 381.9 16% -1.4% 6/11/2019 鑫苑服務 （01895） 5 42% -2.9% 11/10/2019

*截止3月6日收市

信誠張智威：後市不明朗 不宜坐貨 宜及早離場

信誠證券聯席董事張智威分析，雖然去年上市的物管新股後市越升越有，但背後主要由於國內政策利好，令其業務增長迅速，加上近日疫情持續蔓延，消費、餐飲業務大幅度下跌，導致相關板塊股價急挫，而物管卻保持穩定收入增長，因而成資金避險目標，紛紛轉倉，股價方不斷炒起。

張智威預料，若美股無利好消息釋出，興業物聯周一首掛或會於招股價附近徘徊，他認為，只要短炒新股有利可圖，投資者則應該以短炒為主，建議中籤者先獲利離場，至於無貨者，在現時急升驟降的格局下，切忌高位追入。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑看法則較為樂觀，他相信，若周末無負面或利淡消息，興業物聯首掛最高或升近3至4成，但他同樣提醒，由於市場氣氛不佳，中籤者於此升幅範圍沽貨離場，轉身要快，不宜坐貨。

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責任編輯：趙偉津