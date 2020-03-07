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【激似Apple Watch】OPPO首款智能手錶　搭載eSIM最平1,682元

科技 12:00 2020/03/07

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OPPO日前正式發布的款智能手錶OPPO Watch，亦被指與Apple Watch設計相似，究竟該OPPO Watch有何賣點？

小米去年11月推出首款小米手錶，因採用四方錶殼，以及旋轉數碼錶冠以及側面面按鍵位置，被指與外觀與Apple Watch 5十分相似。OPPO日前正式發布的款智能手錶OPPO Watch，亦被指與Apple Watch設計相似，究竟該OPPO Watch有何賣點？

OPPO Watch在外觀方面，採用圓角矩形錶身設計，並在右側設有兩顆按鍵，可執行更多快速操作，沒有借鑑旋轉數碼錶冠的設計。而對應41mm及46mm版本，分別配備1.6 吋及1.91吋曲面屏幕，材質分鋁合金和不鏽鋼兩種。

＞＞＞小米手錶面世　外觀激似Apple Watch？

OPPO Watch亦搭載eSIM功能，可以通話及上網，支持獨立手錶號碼，以回覆信息等，將同時支援中國聯通、中國移動、中國電信。並具備游泳級防水機能，支援即時心率監測、睡眠記錄、運動記錄（搭配CISS和GoMore專業運動AI演算法）、經期管理、NFC 支付等常規功能。

規格方面，Oppo Watch配備高通 Snapdragon Wear 2500及Apollo雙晶片，同時有1GB RAM＋8GB儲存，支援2.4GHz Wi-Fi和藍牙4.2。電池續航力方面，41mm版可長達24小時，46mm版則長達40小時。售價為1499元起，並已開始預售，3月24日正式發售。

  OPPO Watch Apple Watch 5
錶面 雙曲面柔性屏 常亮Retina顯示屏
處理器 高通 Snapdragon Wear 2500 及 Apollo 雙晶片 64 位元雙核心處理器
儲存容量 1GB RAM＋8GB儲存 32GB
續航力
  • 41mm版 長達24小時
  • 46mm版 長達40小時
 長達18小時
售價
  • 41mm版 人民幣1,499 元（約1,682港元）
  • 46mm版 人民幣1,999 元（約2,243港元）起
  • GPS版本 3,199起
  • GPS +流動網絡版本 3,999起

＞＞＞Apple Watch磁吸式充電座　可直接透過Macbook充電 

Oppo Find X2系列登場　最平8783元入手

事實上，OPPO原定在2020 MWC上發布智能手機Oppo Find X2系列，包括Find X2及Find X2 Pro，惟受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，延遲至昨（6日）舉行綫上直播發布。

OPPO Find X2 Pro

Oppo Find X2系列採用高通（Qualcomm）Snapdragon 865 5G處理器，支援SA/NSA雙模 5G。操作系統基於Android 10.0 開發的ColorOS 7.1。並支援65W SuperVOOC 2.0 超級閃充。

售價方面，Find X2的12GB + 256GB配置為999歐元（約8,799港元），Find X2 Pro 12GB + 128GB配置為1,199 歐元（約10,562港元），並於3月13日正式開售。

責任編輯：張寶燕

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