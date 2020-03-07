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【美股長牛告終？】股災味漸濃　十年長牛仲有無得玩睇實六大指標

金融經濟 10:30 2020/03/07

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根據歷史經驗，曲綫確認倒掛後的，經濟將於其後的大約12至18個月陷入衰退

美股急瀉兩周，至今仍未有止跌跡象，道指期內更累插近一成，股災意味漸濃。究竟已經運行了超過十年的美股長綫牛市會否告終？本網綜合了六大指標，以供投資者參考，若相關指標仍然偏弱，後市料僅「有波幅無升幅」，隨時引發股災。

美債息

債價與股市常呈反向走勢，近日資金避險情緒高漲，令美債息屢創歷史新低，假若債息曲綫其後倒掛，既打擊銀行業「借短放長」的營運模式，根據歷史經驗，曲綫確認倒掛後的，經濟將於其後的大約12至18個月陷入衰退。衰退危機困擾下，美股自然有崩盤風險。

相關文章：美10年期債息驚見0.663厘　醞釀新一輪環球金融實驗（訂戶專享）

黃金

黃金與債券一樣，同樣反映避險情緒，若金價不斷上升，將意味投資者有感股市「風高浪急」，情願投資到實物資產。事實上，目前金價已進一步向每盎司1700美元邁進，若繼續挑戰高位，股市難轉頹勢。

相關文章：【黃金牛市！】黃金無懼美股暴力式跌市 金價有何因素支撐？

恐慌指數

俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。2008年「金融海嘯」時，指數曾突破80大關，而目前美股連番急挫後，投資者仍驚魂未定，令恐慌指數處於45的高水平，乃2011年歐債危機以來的8年多高。若美股要避免股災危機，恐慌指數需見回落。

石油

石油價格可側面反映經濟前景，若經濟活動頻繁，石油需求將隨之增多，反之亦然。近來油價持續回落，若肺炎疫情過去後繼續顯著下跌，恐意味經濟活動或處「結構性減少」格局，不利經濟及股市表現。

資金流向

根據富瑞資金流報告顯示，截至周三（4日）止的兩個星期，整個股票資產走資幅度高近3250億元，顯示投資者入市意欲疲弱。因此，股災會否來臨還是留意資金流向最實際，一旦資金不斷大舉撤走，將屬不利指標，反之亦然。

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經濟數據

這是目前最不確定的指標，最近2個月出爐的美國經濟表現大致符合預期，但聯儲局近日「緊急性減息」，而引發外界無限聯想，憂儲局官員留意到一些經濟活動明顯轉差的訊號。因此，投資者需密切留意美國各經濟數據，特別是本月下旬出爐的GDP表現，一旦經濟表現明顯轉差，股災風險將進一步醞釀。

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