【新冠肺炎】雲端校本影片學習平台　本地150學校已登記試用

新型冠狀病毒肺炎自今年1月底在香港爆發，各行業紛紛停工，教育行業的影響更大，不少學校利用視像軟件教學，唯教育機構、學生、家長對與突如其來的疫情衝擊根本難以適應，有公司就建立網上資源系統配合雲端技術，助教育機構管理教學資源，讓老師、學生及家長更容易適應遙距授課及視像教學。

註冊教育機構現代優賢學習中心校長邵光偉表示，2月初新年假期剛完的週六，本有140學生上課，但疫情影響下，最終只有30人上課。「家長都擔心人群聚集，小孩會受感染，目前約有8成家長暫停送小孩到補習中心上課。」

補習社面對3大痛點

雖然學校開始改變方式變為視像教學，但就迎來3大痛點：難以批改紙本作業；教材版權加密；以及難以管理學生進度。

邵光偉坦言，初時吩咐老師拍攝影片上傳到網上，把紙本習作做成PDF版本，讓家長及學生下載。「唯小學的中英數習作仍然以紙本為主，老師們亦難以批改學生功課。」他亦指出，教材是學校最重要資產，但沒有完善系統，管理亦成問題。「初期每張功課製成PDF檔案後都會以密碼加密，但每星期更換，家長亦不斷查詢，令原本與家長溝通的WhatsApp平台爆炸，要雙倍人手才能應付。」

▲ 新冠肺炎疫情下，各學校都停學，復課日期一再推遲，家長都擔心小孩聚集會受感染。（資料圖片）

此外，由於功課每個學生的進度不一，分派給學生教材影片缺乏有系統的空間儲存，面對不少困難。「全部都是相片，批改時甚至要轉為錄影，檔案很大，中心亦沒有使用雲端服務，即使採用免費雲端服務，幾個同學的檔案就已佔滿。」

保障學校教材知識產權

網龍（00777）旗下的解決方案供應商Cherrypicks，就建立雲端校本影片學習平台Kontinuum，現代優賢學習中心亦已試用該系統。Cherrypicks行政總裁趙子翹表示，系統可助老師上載、線上儲存文件，同時亦能批改紙本作業，學生或家長只需拍照上傳就可以。「老師可以用電子筆在相片或PDF上批改。」

此外，系統亦可助老師管理學生學習進度。「系統以『知識點』為基礎架構，亦有日曆介面，方便老師因應學生進度調整。」其次，上載的檔案限制升至1TB，足夠老師學生使用，即使上傳影片，每條亦可大至500MB。

系統會以AES 256加密，保護學校教材知識產權，相片亦有水印（watermark），防止用戶屏幕擷取，要洗走水印難度亦更高。

趙子翹表示，Kontinuum平台背後使用AWS（Amazon Web Services）服務，當中的AWS Lambda可讓系統根據流量自動調節，即使老師、學生同時上下載檔案亦能穩定操作。他透露，系統投資過百萬，背後就靠來自網龍、AWS以及cheryipicks的30至40人團隊努力，最終在兩個星期內完成。「目前已經有150家中小學登記使用，預計未來費用可以低至每位學生月費20元起，希望2年內回本。」

▲ 面對疫情，中小學採取停課不停學，採用視像會議以遙距教學，但學生、家長一時亦難以適應。（資料圖片）

唯邵光偉透露，與系統對接的硬件，如批改功課的電子筆等，本次由Cherrypicks提供。趙子翹表示，之後會根據各學校及教育機構的需求，考慮是否借出硬件。

希望系統能讓老師得到新體驗，未來或能成為教學模式的一部分，學生學習亦更有彈性，亦會不斷改善系統，為老師提供更多幫助。

記者：李彥煒