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配合未來電動交通　施耐德增電動車充電器標記

科技 20:07 2020/03/06

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施耐德電氣早前亦宣布，於Google地圖在全港26個地點新增近500台電動車充電器，方便電動車用戶更方便地搜尋最近的充電站。

新一份財政預算案經已出爐，當中關於電動交通工具的政策就包括，制定本港首份電動車普及化路線圖，亦會推行20億元先導計劃，資助私人住宅停車場安裝電動車充電基礎設施。施耐德電氣早前亦宣布，於Google地圖在全港26個地點新增近500台電動車充電器，方便電動車用戶更方便地搜尋最近的充電站。

施耐德電氣香港數碼能效及智能方案業務主管張志成表示，在香港電動車充電設施方面的發展，特區政府於最新發表的財政預算案中重申，今年內會推出20億元先導計劃，資助合資格的現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施，公司亦全力配合全球的大趨勢及香港市場的需要，將旗下所有香港電動車充電地點新增至Google地圖，以支援本港電動車市場及綠色交通的發展。

今後用戶可於電腦、iOS或Android系統的Google地圖搜索欄中輸入「施耐德充電站」、「施耐德汽車充電站」，或其他與電動車及充電相關的關鍵字 ，電動車車主即可搜尋最近的電動車充電地點。目前全港共有26個地點，包括商業大廈、購物中心、住宅樓宇、醫院以及機場，都配備了施耐德電氣頂尖的電動車充電解決方案，如太古坊一座、九龍灣富通中心、九龍塘又一城、荃灣荃新天地1期及2期、尖沙咀天文臺道8號和元朗The Green Atrium等等。

2030年取代1.4萬傳統汽車

此外，施耐德電氣亦表示會進一步擴展電動車充電網絡，期望在2022年前覆蓋全港逾100個充電地點。所有施耐德電氣的電動車充電器均適用於目前市場上符合IEC、SAE及 CHAdeMO標準的電動車型號，並已獲得Green Premium環保產品認證。

電動車是實現可持續發展未來的一大成功關鍵。該公司最近宣佈成為氣候組織EV100行動的成員，提倡企業訂立綠色車隊政策，致力於2030年前在全球50多個國家以電動車取代逾14,000輛傳統汽車的公司運輸車隊，以達至零汽車碳排放，實踐對可持續發展及零碳排放的長遠承諾。

責任編輯：李彥煒

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