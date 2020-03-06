【手機銷售】Counterpoint：中國手機市場3月底逐漸回暖

▲ Counterpoint指新冠肺炎對中國手機市場的影響將持續至3月底。

新冠肺炎疫情由中國擴至韓國、日本、伊朗等國家，多國確診個案迅速增加，但市場研究機構Counterpoint表示，疫情在中國部分地區初步得到控制，現時中國工廠已經開始復工復產，惟仍低於正常產能，估計手機供應商於第2季末可恢復。

Counterpoint預計，估計疫情期間整體智能手機銷售跌3成，估計疫情對中國手機銷售的影響將持續至3月底。

此外，中國手機設備廠受疫情衝擊，無法正常生產，受影響的手機零部件商包括面板製造商京東方及華星光電、內存芯片製造商長江存儲科技等，估計對供應鏈方面的負面影響持續至第2季末。

該公司預計，疫情會在2個月內被遏制，並需要3個月時間恢復，因此預測今季中國的銷售額將比原先預測下跌約25%，全年銷量比去年下跌7%。整體而言，第1季及第2季全球及中國智能手機銷售出現負增長。

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三星5G手機去年銷量最勁

去年三星5G智能手機全球銷售佔比達74%，當中三星Note 10 Plus5G是去年美國最暢銷的5G手機。

分析師指，去年5G手銷量佔智能手機總銷量的1%，預計今年5G手機滲透率將增長至25%，而當中大部分增長將有蘋果（美：APPL）即將推出的5G手機以及價格低於500美元的5G手機所推動。

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手機鏡頭為消費者買重要選購指標？

針對消費者的手機消費行為作研究，Counterpoint調查顯示，手機鏡頭、電池壽命及處理器是消費者決定選購一部手機的決定性因素。不過，消費者更願意為手機的多鏡頭能買單。

以印度市場為例子，三星2018年在印度推出首部四鏡頭手機，2019年Realme、小米 （01810） 及Oppo攻入印度市場，使四鏡頭手機進一步普及。Oppo由於推出多款不同不同價格區間的手機，成功跑出成為綫下渠道銷售量最多的品牌，去年第2季及第3季銷量排第一，且第4季四鏡頭手機銷售量按年增長近6倍，全年印度市場份額達45%。

該機構解釋，OPPO手機鏡頭具有混合變焦功能， 超過一半的調查受訪者對智能手機鏡頭具有變焦功能表示樂觀， 三分之一的消費者願意為變焦機頭手機付費。

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責任編輯：陳華