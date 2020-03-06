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口罩醫療物資互贈詩詞　馬雲回敬：青山一道，同擔風雨

金融經濟 20:15 2020/03/06

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阿里巴巴創辦人馬雲分別向日本、南韓、伊朗捐贈100萬口罩，並附上不同贈言表達心意。

新冠肺炎疫情爆發以來，各地捐贈的醫療物資上不時見詩詞贈語，尤其是早前日本捐贈內地湖北的醫療物資上，所印詩句更惹起熱議。但事實上不單日本，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲捐贈口罩予日本、南韓、伊朗時，也喜歡附上詩句表達心意：

寄語日本：青山一道，同擔風雨

2月初中國肺炎個案劇增時，馬雲曾經牽線搭橋，日本捐贈中國10萬套防護服，當時日方已贈言「風月同天，與子同裳」。

但2月中以來日本疫情個案急增，馬雲公益基金會宣佈向日本捐贈100萬口罩，並附語「青山一道，同擔風雨」，回應日本早前贈語。馬雲也表示：「這一切我們剛剛經歷過，所以我們知道最應該做什麼！」。

相關文章：【日本抗疫】馬雲捐贈日本100萬口罩 上月牽線日本贈華10萬防護服

寄語南韓：山水之鄰，風雨相濟

新冠肺炎疫情在南韓也大規模爆發，馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會宣佈，聯合向南韓捐贈100萬個口罩，每箱物資均印上「山水之鄰，風雨相濟」的中韓雙語贈言，喻意兩個密切互動的國家在危急關頭同舟共濟。

馬雲公益基金會在其官方微博上也表示：「在我們十分困難的時候，來自南韓的物資緩解了極大的壓力。現在南韓遇到困難，我們也希望能夠出一份力。」

寄語伊朗：萬里尚為鄰，相扶無遠近

馬雲最新也在微博表示，伊朗疫情日趨嚴重，醫療物資短缺，經多方努力籌措到100萬口罩，將火速發往伊朗首都德黑蘭。

他以「萬里尚為鄰，相扶無遠近」表示雖然路途遙遠、運送曲折，希望物資可以緩解伊朗燃眉之急。

相關文章：【新冠肺炎】馬雲分別捐贈伊朗、南韓100萬口罩 「萬里尚為鄰，相扶無遠近」（第二版）

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