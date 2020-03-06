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中移動推Samsung Galaxy S20系列上台優惠　

科技 19:43 2020/03/06

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中移動公布上台優惠，選購最高階的S20 Ultra最大容量512GB，也只需港幣9,098元，比起建議零售價，足足節省近二千元！

三星新旗艦手機Galaxy S20系列日前正式在香港發佈，包括：Galaxy S20、Galaxy S20+，以及本網上月實測的頂級版本Galaxy S20 Ultra，中移動隨即公布上台優惠。據悉，選購最高階的S20 Ultra最大容量512GB，也只需港幣9,098元，比起建議零售價，足足節省近二千元！

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新上台客戶只要選用中移動指定4.5G全速本地服務計劃、大灣區服務計劃及「飛常全球通」服務計劃，簽約24個月，並同時選購Galaxy S20系列手機，即可享上台折扣優惠。而現有客戶亦可享有現客合約優惠價，雖然優惠沒有新客那麼多，選購512GB S20 Ultra的優惠價為港幣9,598元，並加簽12個月合約，都可以扣減港幣1,400元。而無論新舊客戶均可享有機價24個月免息分期。

預訂期內訂購Samsung Galaxy S20+與Samsung Galaxy S20 Ultra，可獲贈Samsung Galaxy Buds+無線耳機（建議零售價港幣1,298元）及MOMAX無線充電紫外光消毒盒一個（建議零售價港幣398元）。

另外，由即日起至5月31日，凡中國移動香港Privilege Club會員選購Galaxy S20 系列手機，不但可享手機折扣優惠，更可獲2年全方位手機意外損毀保障計劃。

新上台客戶只要選用中移動指定4.5G全速本地服務計劃、大灣區服務計劃及「飛常全球通」服務計劃，簽約24個月，並同時選購Galaxy S20系列手機，即可享上台折扣優惠。

Galaxy S20系列的3款機體均採用sub-6及毫米波頻段，是三星首個支援5G技術的手機系列。相機方面，Galaxy S20及S20+的相機設有6400萬像素鏡頭，而S20 Ultra更擁有1.08億像素鏡頭，其鏡頭感應器亦能吸收更多光線，即使低光情況下也能拍得清晰畫質。

責任編輯：施雯雯

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