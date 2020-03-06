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【科技一周回顧】疫情下環球科企活動取消 S20銷情亦受影響

科技 20:15 2020/03/06

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【新冠肺炎】Google Cloud Next大會改以綫上直播

【新冠肺炎】Google更新：取消今年 I/O 開發者大會　將下周五前全額退款

新冠肺炎COVID-19疫情持續蔓延，各大企業紛紛採取應對措施，多個大型科企活動亦無法如常舉行。自新冠肺炎爆發以來，今年的MWC、GDC、Facebook F8等大型科技盛事相繼取消，Google亦先後宣布取消Google Cloud Next 2020大會，以及原定於5月舉行的年度I/O開發者大會。然而Google日前只指Cloud Next大會，將改為綫上直播形式進行，未有宣布Google I / O開發者大會將以甚麼形式繼續進行。

2. 【YouTube黃標】一提肺炎就被黃標！YouTuber如何「上訴」保正常營利？

不少YouTube內容創作者（YouTuber）透過YouTube廣告機制和YouTube官方共享利潤。近日，YouTube已將是次新冠肺炎COVID-19疫情列為「爭議性話題及敏感議題」，只要影片中提到有關字眼及影像等，不論內容長短、涉及的觀點是甚麼，都會被「黃標」。近日已有多名來自世界各地的YouTuber投訴，多條與「新冠肺炎」的影片被「黃標」。YouTube的自我認證功能中，可以評估影片是否「符合廣告客戶青睞內容規範」。假如用戶不同意該自動化系統的評估結果，可申請人工審查，由專家重新審查。

3. 【新冠肺炎】Facebook員工確診感染　西雅圖辦公室緊急關閉至下周一

新冠肺炎COVID-19繼續肆虐全球，美國近日確診個案上升，至今已有近160人感染。Facebook日前發出通告證實，首位員工確診新冠肺炎。該名為外聘合約員工，最後一次在西雅圖Stadium East辦公室上班的日期為2月21日，公司得悉確診後，已即時關閉辦公室和消毒，最快要等到3月9日才會重開。同時，Facebook向員工發出通知，建議所有於西雅圖辦公的員工在月底前改為在家工作。

【新冠肺炎】 美國科技企業紛紛宣布西雅圖員工在家工作

4. 【三星Galaxy S20】三星5G旗艦機Galaxy S20開賣銷情慘淡　銷量僅為前代一半

三星早前於南韓正式推出Galaxy S20系列手機，首日開賣只售出約70,800部手機，對比上一代Galaxy S10系列首日售出14萬部，Galaxy S20銷量僅佔前代的一半。據消息人士指，其主要原因是近月韓國受到新冠肺炎COVID-19疫情影響，實體店舖的消費人數減少，手機折扣亦大幅下降，因此在很大程度上影響Galaxy S20銷售。

【新冠肺炎】南韓三星有員工確診　手機生產線緊急叫停

責任編輯：施雯雯

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