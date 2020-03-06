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【吉豚屋】口罩放筷子筒照片惹抨擊　吉豚屋發聲明為疏忽道歉

金融經濟 19:12 2020/03/06

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吉豚屋表示，自疫情開始已全面使用獨立密封包裝的即棄筷子。

近日網傳一張相片，顯示油麻地吉豚屋餐廳內有男子用膳時將口罩放在竹筷桶上，其行為引來大眾嘩然，並擔心造成「播毒」危機。連鎖日式餐廳吉豚屋吉列豬扒專門店今日發道歉聲明指，雖然涉事男子非餐廳員工，但仍為是次疏忽道歉，並承諾會加強吉豚屋所有店舖的清潔及檢查。

網上流傳照片，相中該名男子用膳時將口罩放在筷子筒上。（網上圖片）

吉豚屋道歉聲明指，放置在筷子上的口罩並非該店員工所使用，但員工未能及時注意及即時處理，餐廳責無旁貸，將為此作出深刻檢討及致歉。

吉豚屋續指，全線店舖自疫情開始已全面使用獨立密封包裝的即棄筷子，並於客人離座後以酒精消毒桌面。今次事件後，已將油麻地分店店面上的筷子及紙巾回收及棄置，全店進行清潔及消毒，同時加強員工的培訓，包括重新教導員工店舖清潔指引及防疫措施，以防同類事件再次發生。

為確保客人安心用膳，吉豚屋將徹底加強衛生及防疫措施，包括（1） 所有分店會為客人提供面紙放置口罩，避免口罩直接接觸桌面；（2） 員工於客人離座後，必須用酒精將桌面及放置於桌面上的用具仔細消毒；（3） 餐具及紙巾會隨套餐附上，不會預先放置在桌面上，將交叉感染的機會減至最低。

吉豚屋吉列豬扒專門店道歉明。

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