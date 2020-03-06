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忍者龜之父 逝世　揭忍者龜有幾吸金？

商業 19:22 2020/03/06

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90年代是忍者龜的高峰期，每當有忍者龜動畫、電影推出，便會帶動相關玩具銷情。（資料圖片）

「忍者龜之父」、彩星集團創辦人陳大河昨日（5日）逝世。普遍香港人未必知道彩星集團，但必定聽過忍者龜。陳大河於1987年取得忍者龜全球獨家特許權，憑藉生產及售賣忍者龜發跡， 並成為香港「玩具大王」，究竟忍者龜有幾吸金？

90年代是忍者龜的高峰期，每當有忍者龜動畫、電影推出，便會帶動相關玩具銷情，於1990年彩星盈利升至12億元，2014年收入約24億元，靠忍者龜帶動業績。

電視方面，《忍者龜》 電視動畫早於1987年至1996年播映，共193集。其後分別於2003年及2012年亦有推出《忍者龜》 電視動畫系列，香港亦有播映。電影方面，1990年上映《忍者龜》第一部改編電影，往後一直有忍者龜的電影，包括2007年的《忍者龜：炫風再起》、2014年的《忍者龜：變種世代》、2019年的《蝙蝠俠大戰忍者龜》。電子遊戲方面，早於1989年推出《忍者龜街機版》、2003年推出《忍者神龜：衝出陰暗》、2005年推出《忍者龜：變種格鬥》。

忍者龜能載舟亦能覆舟
不過，彩星集團旗下彩星玩具於上月發盈警，預期2019年將轉盈為虧，預計淨虧損約3700萬元。有內地媒體分析指，集團過份依賴忍者龜品牌，缺乏創新，加上彩星主要市場在美國，受中美貿易戰影響，再者疫情亦影響了彩星在內地的供應鏈等。

責任編輯：朱悅瀅

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