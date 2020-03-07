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【新冠肺炎】為何Twitter疫情資訊多過Facebook？拆解兩大媒交媒體差異

金融經濟 11:00 2020/03/07

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Twitter上關於疫情的訊息較多，而且資訊流傳速度亦更快。

社交媒體已成為不少日常接收資訊的渠道，在新冠肺炎（武漢肺炎）爆發期間，兩大社交媒體Facebook及Twitter上亦流傳着各種相關資訊。惟若仔細留意，便會發現Twitter與疫情相關的資訊，比Facebook多，而這種差異某程度上反映了兩家公司的營運模式與定位。

港人普遍使用Facebook作為主要社交媒體。而Facebook本身較為注重「用戶之間的關係」，用戶可以選擇將另一用戶「加為好友」，亦可透過私穩度設置，將某些訊息限制為僅好友可以觀看，令用戶之間形成較為緊密的關係，在Facebook上的朋友，不少也是現實生活中的朋友。

Twitter則比較注重其「follow、retweet」的模式，而且限制發文的字數在140個字以內，強調「簡單、有力」的訊息傳播，用戶亦較多傾向隱藏真實身份。這種差異造成Facebook「社交功能較強」，而Twitter則更向媒體。

Twitter訊息傳播更快

單向的資訊傳播方式，令不少用戶更傾向在Twitter發放訊息。如美國總統特朗普便是Twitter的忠實用戶，基本上每日也會發文數次。而在疫情期間的訊息傳播，更着重的是「速度」及「重要性」。Facebook採用演算法向不同用戶展示貼子，令資訊流轉速度變慢。

用戶對疫情資訊在乎更新速度，但由於演算法的關係，Facebook wall上經常會出現一、二日前的帖文，加上廣告較多、來自熟悉社交圈的壓力等因素，令Facebook上有關於疫情的資訊量不及Twitter。

相關文章︰【美國疫情】Facebook首次有員工確診 西雅圖辦公室緊急關閉

【新冠肺炎】Twitter暫停非必要出差及內部活動　「直到有疫苗出現」

疫情 武漢 Facebook Twitter 新冠肺炎 武漢肺炎
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