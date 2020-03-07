【減息影響】美國十年債息屢創新低的啟示

▲ 美國十年期債息再創新低，周五曾跌穿0.8厘。

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在全球擴散，投資者對經濟前景憂慮加深，資金湧往債市避險。美國減息半厘後，美國十年期債息再創新低，周五曾跌穿0.8厘，低見0.76厘。債息下跌到底有何啟示？對投資市場又有何影響？

債息下跌反映減息預期

美國聯儲周二（3日）「緊急減息」 半厘，為2008年投行雷曼兄弟倒閉後首次「緊急減息」 。市場目前預計，在本月17、18日的議息會議，聯儲局可能會再次減息。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）此前指出，如果回顧歷史，聯儲局緊急減息，而且減息幅度達50個點子，通常儲局將很快再次減息，料本月17日至18日的議息會議上，儲局會再減息。

根據芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，儲局再減息半厘的機會高達100%。如果這預期結果成真，連同本周二的非常規減息，即儲局於1個月內合共減息1厘。近日債息屢創新低正正反映減息預期。

垃圾債與公債利差大增

市場目前密切關注新冠肺炎疫情會否導致經濟衰退。值得留意，經濟衰退一般會伴隨着企業違約率上升，以及較低評級的企業會出現更多債務重組。近期垃圾債息率大上升，與公債之間的利差大增，但市場對這一風險似乎仍不夠關注。

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