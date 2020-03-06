【新冠肺炎】新地商場推8大防疫措施 聘300關懷大使量體溫、助訪客開門

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐下，為加強防疫，新鴻基地產 （00016） 旗下近60個商場及寫字樓物業推出了8項全新措施，包括增聘300位關懷大使，在疫情期間於商場及寫字樓為訪客提供額外防疫服務，期望在協助抗疫之餘，亦能為保障社會就業略盡綿力。

新地執行董事郭基泓表示，理解在新型冠狀病毒疫情的影響下，很多市民對上街購物甚至出門都有一定的顧慮，所以特別加強旗下商場及寫字樓衛生清潔，並實施連串措施，盡力阻止病毒傳播。

相關文章：【口罩供應】新地向員工派逾30萬個口罩抗疫 捐贈醫管局及社福機構約32萬個

8項加强版防疫措施

1. 增聘300位穿着特設綠色制服的關懷大使

關懷大使隨身備有消毒搓手液及體溫計，隨時為有需要的顧客或其他公眾人士消毒雙手及測量體溫，亦會協助訪客開門、按升降機按鈕等，讓訪客安心出入。

▲ 新地關懷大使可為顧客探熱及提供消毒搓手液。

2 . 加密清潔商場及寫字樓經常被觸摸的公共設施

每30分鐘便以 1：99 漂白水或同效消毒用品清潔自動電梯扶 手帶、出入口大門門柄、欄杆扶手等經常被觸摸的設施，主要升降機按鈕則加密至每15分鐘清潔一次。

▲ 每30分鐘便會由專人為經常被觸摸的公共設施如欄杆、扶手梯帶清潔。

3 . 設置逾320部自助消毒搓手液機、主要出入口放置消毒地毯

▲ 新地旗下各商場增設多部自助消毒搓手液機，並設置於主要出入口及扶手電梯附近。

4. 加設自動消毒機於公眾洗手間廁格、出入口及門外通道

每15分鐘定時噴出消毒噴霧；廁格在每次使用後，在可行情況下，由專人以消毒噴霧清潔後，才開放予下一位使用者

5 . 提升商場公眾位置通風系統

加密進行徹底清潔消毒，以提升系統的運作效能，確保室內空氣流通及衛生。

6 . 確保洗手間及育嬰設施衛生

洗手間及育嬰設施亦會每晚以霧化消毒劑徹底清潔，以確保衛生。

▲ 清潔人員每晚以霧化消毒劑徹底清潔洗手間及育嬰設施，以確保衛生。

7 . 要求職員於工作前提交健康申報表及量度體溫、工作時需佩戴口罩

8 . 協助租戶加強店內防疫措施

除協助有需要的租戶進行店內冷氣出風口清潔及消毒外，亦鼓勵租戶為顧客提供消毒搓手液及量度體溫服務。

相關文章：【藍籌業績】新地半年少賺2% 疫情令物業銷售放緩但用家仍有需求

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響