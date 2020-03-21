泰國隔離彈弓手 強人管治現危機？

新型冠狀病毒肺炎從中國蔓延全球，多個港人熱發的旅遊國相繼淪陷，港人入境也面臨限制。泰國入境安排多次「彈弓手」，不只令人無所適從，突顯政府內部在公共衛生和旅遊收益之間的難以抉擇，或意味總理巴育的強人管治出現問題。

政府部門之間說法不一，外界難適從

隔離與否，關乎公共衛生，亦涉經濟

泰國經濟若現風險，政治震動勢難免

泰國政府亂局始於3月3日，衛生部阿努廷（Anutin Charnvirakul）在Facebook發文稱，所有來自「高危地區」的人士，包括中國、南韓、日本和新加坡，都會被安排隔離。但帖文迅速被刪。

翌日，泰國旅遊部的新加坡辦公室否認相關隔離安排。如是者，類似放風隔離、刪帖、否認等，一再出現，令遊泰旅客大感無所適從之餘，亦暴露出泰國政府內部的角力。

要決定是否隔離遊泰旅客，關乎公共衛生安全，同時也影響到旅遊收益，致使政府部門之間內鬥。

泰國累計確診病例逾300宗，當中1宗死亡病例。在全球各國當中，泰國所面對的公共衛生風險暫時不算嚴重。但觀乎旅遊業同樣依重中國遊客的南韓和日本，也曾因為對封關猶豫不決，引致國內疫情大爆發，泰國倘若限制中國和相關疫國人士入境，在考慮公共衛生的層面，實屬無可厚非的預防措施。

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不過，正如上文所述，泰國旅遊業依重中國遊客，而泰國經濟和就業又十分依重旅遊業收益，無疑令封關隔離與否再添一重顧慮。

惠譽屬下Fitch Solutions上月報告便指，泰國所受經濟損害可能是中國以外最慘的亞洲國家，原因是旅遊業在泰國經濟佔比達到13%至14%，並支撐國內1/6的就業職位。

在疫情下，中國下令暫停海外旅遊銷售，甚至限制國內多地民眾外遊；偏偏，遊泰4000萬旅客當中，中國遊客佔27.6%，更是近年主要增長來源。泰國業界指出，單在2月，中國旅客對泰國旅遊業的貢獻便暴跌80%至90%，恐怕最快要待至今年中，情況才有望改善。這意味今年上半年的收益很大機會要陷入冰封。

因此，當旅遊業很可能受到疫情打擊，Fitch Solutions便把泰國今年國內生產總值（GDP）預測從3%降至2%；高盛更把泰國今年增長展望從2.4%大幅下調至1%。

政府衛生和旅遊部門角力持續近一周，總理巴育才作出最後拍板，隱隱滲出內部管治問題。而當經濟無可避免受到撼動，下一步震動將呈現在政治層面上。

雖然總理巴育上台，實行強人管治近6年，但泰國政局其實埋藏不少隱憂。近至2月底，泰國反對派的未來前進黨在法庭爭議判決下遭到解散，又引發新一輪動盪。該黨去年大選得票第3多，主要受到年輕選民支持，於是觸發1970年代以來首次學生動員的反政府示威。

即使反對浪潮暫時被壓下來，但經濟稍後一旦明顯轉差，各種民怨集結起來，勢將構成更大震動，甚至危及巴育的強人管治。