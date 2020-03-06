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【泰國入境】隔離與否彈弓手 強人管治現危機？（訂戶專享）

環球政治 18:18 2020/03/06

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）從中國蔓延全球，多個港人熱發的旅遊國相繼淪陷，港人入境也面臨限制，而泰國入境措拖堪稱近期最受關注。無他，泰國入境安排多次「彈弓手」，不只令人無所適從，突顯政府內部在公共衛生和旅遊收益之間的難以抉擇，或意味總理巴育的強人管治出現問題，這種經濟與衛生政策之間的衝突，隔離令「彈出彈入」的情況說不定陸續有來。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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