【泰國入境】隔離與否彈弓手 強人管治現危機？（訂戶專享） 環球政治 18:18 2020/03/06 分享： 新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）從中國蔓延全球，多個港人熱發的旅遊國相繼淪陷，港人入境也面臨限制，而泰國入境措拖堪稱近期最受關注。無他，泰國入境安排多次「彈弓手」，不只令人無所適從，突顯政府內部在公共衛生和旅遊收益之間的難以抉擇，或意味總理巴育的強人管治出現問題，這種經濟與衛生政策之間的衝突，隔離令「彈出彈入」的情況說不定陸續有來。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【泰國入境】泰國旅遊局：香港等疫區旅客不用隔離 今日 【泰國入境】泰國旅遊局：香港等疫區旅客不用隔離 泰國旅遊局急否認 官方沒要求中港澳入士隔離14日 2020/03/05 泰國旅遊局急否認 官方沒要求中港澳入士隔離14日 泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日 2020/03/04 泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日 泰國口罩「國有化」 囤積居奇監禁7年 2020/03/04 泰國口罩「國有化」 囤積居奇監禁7年 泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客 2020/03/04 泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客 最新專欄文章 更多 【超級星期二】無法團結民主黨 談何挑戰特朗普（訂戶專享） 2020/03/05 【超級星期二】無法團結民主黨 談何挑戰特朗普（訂戶專享） 【超級星期二】拜登扭轉劣勢？ 出線優勢或許有限（訂戶專享） 2020/03/04 【超級星期二】拜登扭轉劣勢？ 出線優勢或許有限（訂戶專享） 【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享） 2020/03/03 【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享） 彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享） 2020/02/28 彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享） 特朗普視新冠肺炎如流感 美國恐成日韓2.0 2020/02/27 特朗普視新冠肺炎如流感 美國恐成日韓2.0 經濟 疫情 巴育 出入境管制 泰國 冠狀病毒 新冠肺炎 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入