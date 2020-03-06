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【空軍戰報】淡友未收手 港股連續11日沽空率維持逾15%

金融經濟 18:24 2020/03/06

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今日港股隨外圍大跌逾600點，成交逾千億元，惟淡友未肯收手。今日港股沽空比率16.7%，為連續11日沽空比率維持於15%之上，為後市添憂。

據港交所 （00388） 於收市後數據，港股全日成交1195億元，惟沽空金額近200億元，令沽空比率高達16.7%，已2月21日以來連續11日港股沽空率處15%高沽空水平。

滙豐沽空金額業績後高

股份方面，滙豐 （00005） 全日沽空額達16.8億元，為最高沽空額港股，沽空比率31.1%。滙豐今日沽空額為2月26日公布去年全年業績以來最高。另方面，滙豐連日獲散戶支持，於低位出現「千人操」護盤，惟淡友仍未數手，料散戶鬥淡友的場面持續。

相關文章：滙豐價跌股息突破7.8厘 散戶「二千人操」撈底（第四版）

另外，騰訊 （00700） 全日沽空額達15.57億元，沽空比率13%；平保 （02318） 沽空額11.69億元，沽空比率27%。

恒生沽空率連續3日高於5成

藍籌股中，恒生 （00011） 及港鐵 （00066） 的沽空比率最高，分別50%及49%。其中恒生己是連續第3日沽空比率於50%之上。美國突然減息，市場憂慮減息將令銀行業淨息差收窄，恒生股價連日受挫，本周一周勁跌逾9%，為2015年8月以來最勁一周跌幅。

相關文章：【空軍戰報】淡友續攻銀行股 恒生沽空比率連日達5成

責任編輯：錢家鋒

港鐵公司（00066） 恒生銀行（00011） 沽空 香港股票 滙豐控股（00005）

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