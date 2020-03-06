梵蒂岡首宗新型冠肺炎 已關閉診所清潔 僅維持緊急服務 環球社會熱點 18:22 2020/03/06 分享： ▲ 梵蒂岡首宗新型冠肺炎 已關閉診所清潔 僅維持緊急服務 梵蒂岡確診首宗新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，接收該患者的診所門診服務已暫停，以作深層清潔。他補充，維持緊急服務，梵方已通知意大利衛生當局。 【日本簽證】日本指要求中韓入境者隔離 非強制措施 意大利疫情成為歐洲重災區，教宗方濟各早前出席活動時身體不適，令外界憂慮其感染新冠肺炎。梵蒂岡堅稱，教宗只是感冒。意大利媒體周二（3日）報道，教宗已接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陰性反應。 法國議員中招 馬克龍：大流行無可避免 【歐洲疫情分佈】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 相關文章 【日本簽證】日本指要求中韓入境者隔離 非強制措施 今日 【日本簽證】日本指要求中韓入境者隔離 非強制措施 【泰國入境】泰國旅遊局：香港等疫區旅客不用隔離 今日 【泰國入境】泰國旅遊局：香港等疫區旅客不用隔離 【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 今日 【歐洲疫情分佈圖】英國首死確診破百 轉軚撤回爭議政策 【日本疫情分佈圖】北海道確診破90 雪祭疑播毒 今日 【日本疫情分佈圖】北海道確診破90 雪祭疑播毒 【國際疫情總覽】梵蒂岡失守 確診首宗新冠肺炎 今日 【國際疫情總覽】梵蒂岡失守 確診首宗新冠肺炎 疫情 傳染病 梵蒂岡 意大利 歐洲 武漢肺炎 新冠肺炎