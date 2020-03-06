▲ 梵蒂岡首宗新型冠肺炎 已關閉診所清潔 僅維持緊急服務

梵蒂岡確診首宗新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，接收該患者的診所門診服務已暫停，以作深層清潔。他補充，維持緊急服務，梵方已通知意大利衛生當局。

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意大利疫情成為歐洲重災區，教宗方濟各早前出席活動時身體不適，令外界憂慮其感染新冠肺炎。梵蒂岡堅稱，教宗只是感冒。意大利媒體周二（3日）報道，教宗已接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陰性反應。

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