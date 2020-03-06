  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【定期存款】15銀行減港元定存息　恒生罕有打入高息榜

金融經濟 18:49 2020/03/06

分享：

港元高息定存息率最新形勢

3月開局首周，港元定存的減息潮加劇，全周共15間銀行一面倒鬥減不同存期的息率，為今年以來最多。專家預計劈息潮未止，及至本月底臨近季結才稍歇。

新一輪減息浪，除了5行是3月首度減息外，包括中銀香港 （02388） 、工銀亞洲、南商、大眾銀行及旗下大眾財務；其餘10間大中小行是一減再減，如東亞 （00023） 、渣打香港、集友、星展、信銀國際、招商永隆、建行亞洲、交銀香港、富邦及華僑永亨。

綜觀本周的存息格價，中長息的排行榜驟變。先說6個月年息，正因恒生逆市加至2.2厘，罕有打入高息榜季軍列（見表）。至於本周逆市一面倒獨加的大新 （02356） ，儘管只上調0.1厘至2.3厘，巳晉級首位

一年存息方面，大執位的底蕴是招商永隆累計勁劈1厘，僅至1.4厘，不但失落冠軍寶座；甚至在長息榜幾近敬陪末席。

同樣，大眾財務周五也追趕同業減息步伐，削1年期0.15厘至2.1厘；但減幅相對輕手，反而晉升一級至亞軍。與此同時，工銀亞洲保持一年期2.15厘，重返全城最高息列。

3個月短存仍以工銀亞洲的4.2厘領跑，而大新在短中長息皆上榜，入三甲列；而計及市面所有定存，集友7天短存享10厘續膺「高息王」。

3月港銀減存息四大特色

甫踏入3月，業界的劈息潮主要有4大特色，比方︰

（1）個別大行較中小行勇進，如恒生於本周一（3月2日）巳搶閘加半年期0.3厘、至2.2厘；但素來以高息搶存的富邦，卻連番全面減短中長息，更把兩厘息下架。

（2）因應市况多變而靈活變招，再舉恒生為例，周初率先加息；惟翌日巳齊減3個月及一年存息0.3厘，新息率分別報1.6厘與1.4厘，市料恒生是按本身業務所需而調較不同存期的年息。

（3）以快打慢頻出擊，最矚目的是渣打一周3連減，今天（3月6日）再全面削短中長息0.1厘；當中降幅最多是短存，繼本周二（3日）削3個月年息0.15厘後，昨天（4日）又減0.3厘，計及今天再出手，累計狠劈0.55厘至新報1.2厘。

（4）兩厘息漸下架，正因減息愈演愈烈，令存息低處未算低，目前6間大小業界已撤兩厘息，諸如︰交銀香港、大眾銀行、渣打、星展、華僑永亨及富邦，較首間試業的虛擬銀行、眾安（ZA Bank） 的3個月、半年與1年皆享兩厘為低。

疫市存款出路窄　港息趨降

展望後市，同業聚焦全球疫情會否再惡化，對經濟的衝擊。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享料，減息潮未止，預計下半年同業視乎宏觀情況，才決定會否恢復全面加息，畢竟當前美國拆息不斷走低，港息亦同步趨跌。

王良享解釋，以1個月港元拆息8連挫，新報1.18厘、更跌穿樓按（H按息）的封頂息位1.25厘，且料將再下試至約1.1厘才見底，惟相信暫不會跌穿一厘關。因利率期貨市場反映3月18日聯儲局議息後或只減0.25厘，而非重手再減半厘。

面對本月底已是季結，但銀行皆放軟手腳鬥減息，招商永隆司庫蕭啟洪歸因兩大轉捩點，既因聯儲局主席飽威爾突變臉，本周二緊急減息0.5厘外，環球央行亦爭相鬥減息救市，港息亦隨美息不斷走低。

另一關鍵是眾安的開戶排名賽於上月底截止，6.8厘超高息不再，市場的價格戰競爭急煞停。

蕭啟洪預期，面對息差收窄，貸款乏需求，料業界的定存息續有下調空間。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】10行減港元存息　無懼虛擬銀行突擊
2020/01/10
【定期存款】10行減港元存息　無懼虛擬銀行突擊
減息 虛擬銀行 中銀香港（02388） 定期存款

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐遭摩通減持200億嚇驚市場？

下一篇文章

【網購口罩合集】全球網購口罩網店連結一眼睇晒！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指跌幅收窄至530點 恒指夜期跌180點（不斷更新）
道指跌幅收窄至530點 恒指夜期跌180點（不斷更新）
【限制入境】泰國列港為高危地區　泰國旅遊局︰旅客暫不用隔離
【限制入境】泰國列港為高危地區　泰國旅遊局︰旅客暫不用隔離
道指期貨跌近600點 夜期續跌近300點跌穿26000水平（不斷更新）
道指期貨跌近600點 夜期續跌近300點跌穿26000水平（不斷更新）
【5G手機費】香港手機5G月費　如何最着數？每GB數據僅3.88元！
【5G手機費】香港手機5G月費　如何最着數？每GB數據僅3.88元！
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【泰國入境未強制隔離】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十四版）
【泰國入境未強制隔離】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十四版）