【定期存款】15銀行減港元定存息　恒生罕有打入高息榜

▲ 港元高息定存息率最新形勢

3月開局首周，港元定存的減息潮加劇，全周共15間銀行一面倒鬥減不同存期的息率，為今年以來最多。專家預計劈息潮未止，及至本月底臨近季結才稍歇。

新一輪減息浪，除了5行是3月首度減息外，包括中銀香港 （02388） 、工銀亞洲、南商、大眾銀行及旗下大眾財務；其餘10間大中小行是一減再減，如東亞 （00023） 、渣打香港、集友、星展、信銀國際、招商永隆、建行亞洲、交銀香港、富邦及華僑永亨。

綜觀本周的存息格價，中長息的排行榜驟變。先說6個月年息，正因恒生逆市加至2.2厘，罕有打入高息榜季軍列（見表）。至於本周逆市一面倒獨加的大新 （02356） ，儘管只上調0.1厘至2.3厘，巳晉級首位。

一年存息方面，大執位的底蕴是招商永隆累計勁劈1厘，僅至1.4厘，不但失落冠軍寶座；甚至在長息榜幾近敬陪末席。

同樣，大眾財務周五也追趕同業減息步伐，削1年期0.15厘至2.1厘；但減幅相對輕手，反而晉升一級至亞軍。與此同時，工銀亞洲保持一年期2.15厘，重返全城最高息列。

3個月短存仍以工銀亞洲的4.2厘領跑，而大新在短中長息皆上榜，入三甲列；而計及市面所有定存，集友7天短存享10厘續膺「高息王」。

3月港銀減存息四大特色

甫踏入3月，業界的劈息潮主要有4大特色，比方︰

（1）個別大行較中小行勇進，如恒生於本周一（3月2日）巳搶閘加半年期0.3厘、至2.2厘；但素來以高息搶存的富邦，卻連番全面減短中長息，更把兩厘息下架。

（2）因應市况多變而靈活變招，再舉恒生為例，周初率先加息；惟翌日巳齊減3個月及一年存息0.3厘，新息率分別報1.6厘與1.4厘，市料恒生是按本身業務所需而調較不同存期的年息。

（3）以快打慢頻出擊，最矚目的是渣打一周3連減，今天（3月6日）再全面削短中長息0.1厘；當中降幅最多是短存，繼本周二（3日）削3個月年息0.15厘後，昨天（4日）又減0.3厘，計及今天再出手，累計狠劈0.55厘至新報1.2厘。

（4）兩厘息漸下架，正因減息愈演愈烈，令存息低處未算低，目前6間大小業界已撤兩厘息，諸如︰交銀香港、大眾銀行、渣打、星展、華僑永亨及富邦，較首間試業的虛擬銀行、眾安（ZA Bank） 的3個月、半年與1年皆享兩厘為低。

疫市存款出路窄 港息趨降

展望後市，同業聚焦全球疫情會否再惡化，對經濟的衝擊。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享料，減息潮未止，預計下半年同業視乎宏觀情況，才決定會否恢復全面加息，畢竟當前美國拆息不斷走低，港息亦同步趨跌。

王良享解釋，以1個月港元拆息8連挫，新報1.18厘、更跌穿樓按（H按息）的封頂息位1.25厘，且料將再下試至約1.1厘才見底，惟相信暫不會跌穿一厘關。因利率期貨市場反映3月18日聯儲局議息後或只減0.25厘，而非重手再減半厘。

面對本月底已是季結，但銀行皆放軟手腳鬥減息，招商永隆司庫蕭啟洪歸因兩大轉捩點，既因聯儲局主席飽威爾突變臉，本周二緊急減息0.5厘外，環球央行亦爭相鬥減息救市，港息亦隨美息不斷走低。

另一關鍵是眾安的開戶排名賽於上月底截止，6.8厘超高息不再，市場的價格戰競爭急煞停。

蕭啟洪預期，面對息差收窄，貸款乏需求，料業界的定存息續有下調空間。

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注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬