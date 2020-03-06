Google Pixel 4a實體圖曝光　首採用開孔全屏幕設計

▲ 知名科技爆料人Slashleak最近更上傳了Google Pixel 4a的真機圖片，可見Google Pixel 4a首度採用開孔全屏幕設計。

Google日前宣布取消即將在5月舉行的Google I/O開發者大會，或改為綫上直播形式舉行，而外界一直盛傳GooglePixel 4a亦將會在I/O大會上發表，並將定位為中階手機。知名科技爆料人Slashleak最近更上傳了Google Pixel 4a的真機圖片，可見Google Pixel 4a首度採用開孔全屏幕設計。

據該Google Pixel 4a的真機圖片，與去年底另一爆料大神 @OnLeaks 及外媒《91mobiles》合製的Google Pixel 4a的預想圖大致相同，同樣採用開孔全屏幕設計，估計屏幕尺寸約為5.7至5.8吋。Pixel 4a自拍鏡頭位於屏幕左上方，屏幕下方邊框略厚，加上機身背面設有指紋辨識，估計不具屏下指紋辨識功能。

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而相機方面，採用方形模組設計，與Pixel 4系列類似，但是僅配備單鏡頭主相機及閃光燈，傳聞為1,220萬像素鏡頭。

另據早前流出的規格消息指，Google Pixel 4a將配備高通（Qualcomm） Snapdragon 730系列處理器，意味將不具有5G連網功能。儲存容量則為4GB RAM及64GB ROM ，並保留 3.5mm耳機孔。

責任編輯：張寶燕