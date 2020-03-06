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騰訊《和平精英》月收入首超《王者榮耀》　登頂全球暢銷榜首

金融經濟 18:07 2020/03/06

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騰訊去年5月商業化的「吃雞」手遊《和平精英》，上月收入首次超越《王者榮耀》，登頂暢銷遊戲榜首。

騰訊 （00700） 王牌手遊《王者榮耀》（海外稱：《傳說對決》）上綫逾4年，一度掀起內地「打機狂熱」，市場關注能否再有手遊接棒《王者榮耀》，成為騰訊業績支持。騰訊去年5月成功將「吃雞」手遊《和平精英》商業化，據市場最新數據，上綫未足1年的《和平精英》收入上月成功在全球登頂，並首次超越《王者榮耀》。

移動數據分析機構App Annie綜合全球iOS App Store和Google Play表現，《和平精英》上月成為最吸金手遊，《王者榮耀》排名第三，日本Mix旗下XFLAG工作室開發的《怪物彈珠》則排名第二位。

另一機構SensorTower針對中國iOS市場的數據也指出，《和平精英》首次超越《王者榮耀》，登頂中國區暢銷榜榜首，這也是自2016年11月以來，《王者榮耀》在月收入方面首次被其他遊戲超越。

不過值得留意是，《王者榮耀》至今依然維持強勁生命力，據內地媒體報道，該款遊戲在農曆新年前夕（1月24日）流水達到20億元人民幣，在上綫4年後再刷新紀錄。

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