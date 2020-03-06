BMW商標再更新　改用透明設計

▲ 德國百年汽車品牌寶馬（BMW）近日以線上直播方式發表公司的最新動向，除了亮相Concept i4概念新車外，也宣佈將更新商標。

德國百年汽車品牌寶馬（BMW）近日以線上直播方式發表公司的最新動向，除了亮相Concept i4概念新車外，也宣佈將更新商標，最顯著改動在於褪去原有黑亮的底色和邊框，並將BMW三字轉用白色，寓意品牌「公開透明」。

▲ BMW新商標最顯著的改動在於褪去原有黑亮的底色和邊框，並將BMW三字轉用白色，寓意品牌「公開透明」。（BMW Blog截圖）

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是次BMW的新商標首次於Concept i4概念新車上亮相，採用2D平面化透明設計。新Logo的藍白配色與基本結構並沒有改變，其中最大的差別，就是原本第1圈外環中的黑底消失了，同時圓圈也改為透明、字型也更加扁平化，看起來更為簡潔俐落。BMW的新商標在視覺上會有一股漂浮感，看起來更為立體。

透明底色的商標與車子將可無縫連接，因商標會因應車身的設計而有不同的底色。例如Concept i4概念新車，商標在車上更顯利落。不過，BMW表示，除Concept i4外，暫未有計劃將新商標放於其他新車款上。

▲ 透明底色的商標與車子將可無縫連接，因商標會因應車身的設計而有不同的底色。（BMW Blog截圖）

▲ BMW的新商標在視覺上會有一股漂浮感，看起來更為立體。（BMW Blog截圖）

據BMW客戶品牌高級副總裁Jens Thiemer透露，新的商標和品牌設計象徵著BMW對未來駕駛樂趣的重要性。BMW希望使用新的透明商標來吸引客戶，而新品牌設計則旨在應對品牌數碼化帶來的挑戰和機遇。

至於新商標首次現身於Concept i4，是否就意味明年i4電動車將是率先更新的量產車型，則需待原廠公佈才能得知。

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責任編輯：施雯雯