  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

BMW商標再更新　改用透明設計

科技 17:24 2020/03/06

分享：

德國百年汽車品牌寶馬（BMW）近日以線上直播方式發表公司的最新動向，除了亮相Concept i4概念新車外，也宣佈將更新商標。

德國百年汽車品牌寶馬（BMW）近日以線上直播方式發表公司的最新動向，除了亮相Concept i4概念新車外，也宣佈將更新商標，最顯著改動在於褪去原有黑亮的底色和邊框，並將BMW三字轉用白色，寓意品牌「公開透明」。

BMW新商標最顯著的改動在於褪去原有黑亮的底色和邊框，並將BMW三字轉用白色，寓意品牌「公開透明」。（BMW Blog截圖）

國產Model 3被踢爆改用舊晶片　中國Tesla致歉

是次BMW的新商標首次於Concept i4概念新車上亮相，採用2D平面化透明設計。新Logo的藍白配色與基本結構並沒有改變，其中最大的差別，就是原本第1圈外環中的黑底消失了，同時圓圈也改為透明、字型也更加扁平化，看起來更為簡潔俐落。BMW的新商標在視覺上會有一股漂浮感，看起來更為立體。

透明底色的商標與車子將可無縫連接，因商標會因應車身的設計而有不同的底色。例如Concept i4概念新車，商標在車上更顯利落。不過，BMW表示，除Concept i4外，暫未有計劃將新商標放於其他新車款上。

透明底色的商標與車子將可無縫連接，因商標會因應車身的設計而有不同的底色。（BMW Blog截圖）

BMW的新商標在視覺上會有一股漂浮感，看起來更為立體。（BMW Blog截圖）

據BMW客戶品牌高級副總裁Jens Thiemer透露，新的商標和品牌設計象徵著BMW對未來駕駛樂趣的重要性。BMW希望使用新的透明商標來吸引客戶，而新品牌設計則旨在應對品牌數碼化帶來的挑戰和機遇。

至於新商標首次現身於Concept i4，是否就意味明年i4電動車將是率先更新的量產車型，則需待原廠公佈才能得知。

Uber香港推乘車PIN核實功能　保障乘客安全

責任編輯：施雯雯

相關文章

國產Model 3被踢爆改用舊晶片　中國Tesla致歉
2020/03/05
國產Model 3被踢爆改用舊晶片　中國Tesla致歉
涉盜Google機密　Uber前高層判罰巨額賠償宣布破產
2020/03/05
涉盜Google機密　Uber前高層判罰巨額賠償宣布破產
Uber香港推乘車PIN核實功能　保障乘客安全
2020/03/02
Uber香港推乘車PIN核實功能　保障乘客安全
【新冠肺炎】騰訊推「乘車登記碼」　乘車登記追溯感染人士
2020/02/21
【新冠肺炎】騰訊推「乘車登記碼」　乘車登記追溯感染人士
汽車製造轉型智能工廠　領先各行業
2020/02/20
汽車製造轉型智能工廠　領先各行業
概念 品牌 汽車 電動車 德國 寶馬

下一篇文章

毋須下載App！Google語音助理能朗讀42種語言
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【YouTube黃標】一提肺炎就被黃標！YouTuber如何「上訴」保正常營利？
【YouTube黃標】一提肺炎就被黃標！YouTuber如何「上訴」保正常營利？
【區塊鏈技術】康業金融認證員工卡片　防假冒職員騙款
【區塊鏈技術】康業金融認證員工卡片　防假冒職員騙款
國產Model 3被踢爆改用舊晶片　中國Tesla致歉
國產Model 3被踢爆改用舊晶片　中國Tesla致歉
Galaxy S20系列開始預訂　部分型號送無線耳機Galaxy Buds+
Galaxy S20系列開始預訂　部分型號送無線耳機Galaxy Buds+
山寨版《瘟疫公司》悄悄上架　為何可通過審查？
山寨版《瘟疫公司》悄悄上架　為何可通過審查？