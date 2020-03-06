越秀交通去年多賺7.9%　疫情及免收通行費影響今年表現

▲ 越秀交通去年業績出爐，全年多賺7.9%，料今年整體表現受疫情及公路免費拖累。

越秀交通 （01052） 去年業績放榜，純利按年升7.9%至11.38億元（人民幣，下同），收入按年增長6.2%至30.23億元。末期派息每股0.21港元，全年派息每股0.39港元，全年派息率為51.5%。

越秀交通指，於湖北經營5條高速公路，包括漢孝高速、漢蔡高速、漢鄂高 速、隨岳南高速及大廣南高速。自湖北省1月23日起實施的出行限制期間，均受到不利影響。其中漢孝高速、漢蔡高速及漢鄂高速是離開武漢的重要快速通道，出現限制期間收費車流被斷，而隨岳南高速及大廣南高速主要為連接湖北與並無實施出行限制的其他省份的運輸通道，所受影響相對較輕。

此外，內地2月17日起實施公路免費措施，越秀交通稱，政府之後會出台相關保障政策，統籌維護收費公路使用者、債權人、投資者和經營者的合法權益，集團將持續關注有關情況。

集團預計，今年整體表現受新冠肺炎疫情及免收通行費措施等不利因素影響，相信集團財務穩健能應對短期現金流的壓力。一旦疫情結束，兼通行費徵收恢復，集團經營逐步恢復正常。

越秀交通指，去年受制於經濟增速放緩、路網分流、交通管制等因素，旗下項目經營表現受到一定的影響。其中虎門大橋受南沙大橋分流、貨車限行政策的影響，通行費收入同比下滑明顯。如剔除新併購項目帶來的貢獻，合併層面的通行費收入按年微增2.1%，主要由廣州北二環高速及湖北隨岳南高速兩個主要控股項目所貢獻。

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責任編輯：陳華